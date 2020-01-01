Токеномика Aster Staked USDF (ASUSDF) Откройте для себя ключевую информацию о Aster Staked USDF (ASUSDF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aster Staked USDF (ASUSDF) Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop. Официальный сайт: https://www.asterdex.com/en/earn Whitepaper: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf Купить ASUSDF сейчас!

Токеномика и анализ цен Aster Staked USDF (ASUSDF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aster Staked USDF (ASUSDF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,43M $ 29,43M $ 29,43M Общее предложение: $ 28,81M $ 28,81M $ 28,81M Оборотное предложение: $ 28,81M $ 28,81M $ 28,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,43M $ 29,43M $ 29,43M Исторический максимум: $ 1,028 $ 1,028 $ 1,028 Исторический минимум: $ 0,990153 $ 0,990153 $ 0,990153 Текущая цена: $ 1,022 $ 1,022 $ 1,022 Узнайте больше о цене Aster Staked USDF (ASUSDF)

Токеномика Aster Staked USDF (ASUSDF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aster Staked USDF (ASUSDF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASUSDF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASUSDF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASUSDF, изучите текущую цену ASUSDF!

Прогноз цены ASUSDF Хотите узнать, куда может двигаться ASUSDF? Наша страница прогноза цены ASUSDF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ASUSDF прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!