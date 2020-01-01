Токеномика Aster Staked USDF (ASUSDF)

Токеномика Aster Staked USDF (ASUSDF)

Откройте для себя ключевую информацию о Aster Staked USDF (ASUSDF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aster Staked USDF (ASUSDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Официальный сайт:
https://www.asterdex.com/en/earn
Whitepaper:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Токеномика и анализ цен Aster Staked USDF (ASUSDF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aster Staked USDF (ASUSDF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,43M
$ 29,43M$ 29,43M
Общее предложение:
$ 28,81M
$ 28,81M$ 28,81M
Оборотное предложение:
$ 28,81M
$ 28,81M$ 28,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,43M
$ 29,43M$ 29,43M
Исторический максимум:
$ 1,028
$ 1,028$ 1,028
Исторический минимум:
$ 0,990153
$ 0,990153$ 0,990153
Текущая цена:
$ 1,022
$ 1,022$ 1,022

Токеномика Aster Staked USDF (ASUSDF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aster Staked USDF (ASUSDF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASUSDF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASUSDF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASUSDF, изучите текущую цену ASUSDF!

Прогноз цены ASUSDF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.