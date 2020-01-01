Токеномика Arie The Sealion (ARIE) Откройте для себя ключевую информацию о Arie The Sealion (ARIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arie The Sealion (ARIE) Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Официальный сайт: https://www.ariethesealion.com/ Купить ARIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Arie The Sealion (ARIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arie The Sealion (ARIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,50K $ 38,50K $ 38,50K Общее предложение: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M Оборотное предложение: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,50K $ 38,50K $ 38,50K Исторический максимум: $ 0,02311481 $ 0,02311481 $ 0,02311481 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Arie The Sealion (ARIE)

Токеномика Arie The Sealion (ARIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arie The Sealion (ARIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARIE, изучите текущую цену ARIE!

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