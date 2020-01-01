Токеномика ANARCHY (ANARCHY)

Токеномика ANARCHY (ANARCHY)

Откройте для себя ключевую информацию о ANARCHY (ANARCHY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ANARCHY (ANARCHY)

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

Официальный сайт:
https://anarchyonsol.com/

Токеномика и анализ цен ANARCHY (ANARCHY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANARCHY (ANARCHY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 395,64K
$ 395,64K$ 395,64K
Общее предложение:
$ 430,14M
$ 430,14M$ 430,14M
Оборотное предложение:
$ 430,14M
$ 430,14M$ 430,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 395,64K
$ 395,64K$ 395,64K
Исторический максимум:
$ 0,01011476
$ 0,01011476$ 0,01011476
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00091989
$ 0,00091989$ 0,00091989

Токеномика ANARCHY (ANARCHY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ANARCHY (ANARCHY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANARCHY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANARCHY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANARCHY, изучите текущую цену ANARCHY!

Прогноз цены ANARCHY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.