Токеномика ANARCHY (ANARCHY) Откройте для себя ключевую информацию о ANARCHY (ANARCHY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ANARCHY (ANARCHY) The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency. Официальный сайт: https://anarchyonsol.com/ Купить ANARCHY сейчас!

Токеномика и анализ цен ANARCHY (ANARCHY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANARCHY (ANARCHY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 395,64K $ 395,64K $ 395,64K Общее предложение: $ 430,14M $ 430,14M $ 430,14M Оборотное предложение: $ 430,14M $ 430,14M $ 430,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 395,64K $ 395,64K $ 395,64K Исторический максимум: $ 0,01011476 $ 0,01011476 $ 0,01011476 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00091989 $ 0,00091989 $ 0,00091989 Узнайте больше о цене ANARCHY (ANARCHY)

Токеномика ANARCHY (ANARCHY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ANARCHY (ANARCHY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANARCHY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANARCHY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANARCHY, изучите текущую цену ANARCHY!

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