Токеномика AMO Coin (AMO) Откройте для себя ключевую информацию о AMO Coin (AMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AMO Coin (AMO) AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Официальный сайт: https://amo.foundation/ Whitepaper: https://amo.foundation/downloads/ Купить AMO сейчас!

Токеномика и анализ цен AMO Coin (AMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AMO Coin (AMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,66M $ 14,66M $ 14,66M Общее предложение: $ 21,20B $ 21,20B $ 21,20B Оборотное предложение: $ 21,20B $ 21,20B $ 21,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,66M $ 14,66M $ 14,66M Исторический максимум: $ 0,01594326 $ 0,01594326 $ 0,01594326 Исторический минимум: $ 0,00009585 $ 0,00009585 $ 0,00009585 Текущая цена: $ 0,0006877 $ 0,0006877 $ 0,0006877 Узнайте больше о цене AMO Coin (AMO)

Токеномика AMO Coin (AMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AMO Coin (AMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMO, изучите текущую цену AMO!

Прогноз цены AMO Хотите узнать, куда может двигаться AMO? Наша страница прогноза цены AMO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AMO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!