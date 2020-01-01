Токеномика Alpaca City (ALPA) Откройте для себя ключевую информацию о Alpaca City (ALPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Alpaca City (ALPA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alpaca City (ALPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,48K $ 75,48K $ 75,48K Общее предложение: $ 24,96M $ 24,96M $ 24,96M Оборотное предложение: $ 10,92M $ 10,92M $ 10,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 172,52K $ 172,52K $ 172,52K Исторический максимум: $ 1,97 $ 1,97 $ 1,97 Исторический минимум: $ 0,00186643 $ 0,00186643 $ 0,00186643 Текущая цена: $ 0,0069087 $ 0,0069087 $ 0,0069087 Узнайте больше о цене Alpaca City (ALPA)

Токеномика Alpaca City (ALPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alpaca City (ALPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALPA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALPA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALPA, изучите текущую цену ALPA!

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