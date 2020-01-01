Токеномика Agent Zero ($WSB) Откройте для себя ключевую информацию о Agent Zero ($WSB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agent Zero ($WSB) Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Официальный сайт: https://www.zerotech.ai/ Купить $WSB сейчас!

Токеномика и анализ цен Agent Zero ($WSB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agent Zero ($WSB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 179,08K $ 179,08K $ 179,08K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 179,08K $ 179,08K $ 179,08K Исторический максимум: $ 0,219728 $ 0,219728 $ 0,219728 Исторический минимум: $ 0,0031584 $ 0,0031584 $ 0,0031584 Текущая цена: $ 0,00851832 $ 0,00851832 $ 0,00851832 Узнайте больше о цене Agent Zero ($WSB)

Токеномика Agent Zero ($WSB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agent Zero ($WSB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $WSB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $WSB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $WSB, изучите текущую цену $WSB!

Прогноз цены $WSB Хотите узнать, куда может двигаться $WSB? Наша страница прогноза цены $WSB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $WSB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!