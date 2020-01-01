Токеномика Adillo (ADILLO) Откройте для себя ключевую информацию о Adillo (ADILLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Adillo (ADILLO) Armadillo, nicknamed $ADILLO, comes from the same zoo as Moodeng. Being an endangered species, $ADILLO has captured the hearts of countless visitors. There have been many adoption requests from people all over the world, but the most surprising offer came from a laid-back individual who offered millions just to take a photo with him. While others offered smaller amounts to adopt $ADILLO, this man was determined to spend a fortune for a single picture. Официальный сайт: https://adillo.world/ Whitepaper: https://support@adillo.world Купить ADILLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Adillo (ADILLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Adillo (ADILLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,67K $ 60,67K $ 60,67K Общее предложение: $ 991,34M $ 991,34M $ 991,34M Оборотное предложение: $ 991,34M $ 991,34M $ 991,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,67K $ 60,67K $ 60,67K Исторический максимум: $ 0,00544262 $ 0,00544262 $ 0,00544262 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Adillo (ADILLO)

Токеномика Adillo (ADILLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Adillo (ADILLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADILLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADILLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADILLO, изучите текущую цену ADILLO!

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