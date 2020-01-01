Токеномика a16z AI Dog (TILLY) Откройте для себя ключевую информацию о a16z AI Dog (TILLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о a16z AI Dog (TILLY) Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Официальный сайт: https://tilly-aidog.site/ Купить TILLY сейчас!

Токеномика и анализ цен a16z AI Dog (TILLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене a16z AI Dog (TILLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,84K $ 26,84K $ 26,84K Общее предложение: $ 998,82M $ 998,82M $ 998,82M Оборотное предложение: $ 998,82M $ 998,82M $ 998,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,84K $ 26,84K $ 26,84K Исторический максимум: $ 0,00202776 $ 0,00202776 $ 0,00202776 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене a16z AI Dog (TILLY)

Токеномика a16z AI Dog (TILLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики a16z AI Dog (TILLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TILLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TILLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TILLY, изучите текущую цену TILLY!

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