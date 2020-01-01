Токеномика Zora (ZORA) Откройте для себя ключевую информацию о Zora (ZORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zora (ZORA) ZORA – это протокол для рынка NFT, призванный открыть новые возможности для создателей, позволяя им создавать, выставлять и коллекционировать NFT. ZORA дает людям возможность создавать свои собственные торговые площадки. Кроме того, ZORA запустила ZORA NETWORK, сеть 2 уровня на базе OP Stack. Эта сеть обеспечивает художникам, создателям и сообществам более быстрое и эффективное масштабирование Ethereum, при этом легко интегрируя все существующие инструменты ZORA. Официальный сайт: https://zora.co/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 Купить ZORA сейчас!

Токеномика и анализ цен Zora (ZORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zora (ZORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 82,48M $ 82,48M $ 82,48M Исторический максимум: $ 0,04158 $ 0,04158 $ 0,04158 Исторический минимум: $ 0,007769535500397865 $ 0,007769535500397865 $ 0,007769535500397865 Текущая цена: $ 0,008248 $ 0,008248 $ 0,008248 Узнайте больше о цене Zora (ZORA)

Токеномика Zora (ZORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zora (ZORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZORA, изучите текущую цену ZORA!

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