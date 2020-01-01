Токеномика Zora (ZORA)

Токеномика Zora (ZORA)

Откройте для себя ключевую информацию о Zora (ZORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zora (ZORA)

ZORA – это протокол для рынка NFT, призванный открыть новые возможности для создателей, позволяя им создавать, выставлять и коллекционировать NFT. ZORA дает людям возможность создавать свои собственные торговые площадки. Кроме того, ZORA запустила ZORA NETWORK, сеть 2 уровня на базе OP Stack. Эта сеть обеспечивает художникам, создателям и сообществам более быстрое и эффективное масштабирование Ethereum, при этом легко интегрируя все существующие инструменты ZORA.

Официальный сайт:
https://zora.co/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69

Токеномика и анализ цен Zora (ZORA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zora (ZORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 82,48M
$ 82,48M$ 82,48M
Исторический максимум:
$ 0,04158
$ 0,04158$ 0,04158
Исторический минимум:
$ 0,007769535500397865
$ 0,007769535500397865$ 0,007769535500397865
Текущая цена:
$ 0,008248
$ 0,008248$ 0,008248

Токеномика Zora (ZORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zora (ZORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZORA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZORA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZORA, изучите текущую цену ZORA!

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История цены Zora (ZORA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.