Что такое ZKWASM

Токеномика ZKWASM (ZKWASM) Откройте для себя ключевую информацию о ZKWASM (ZKWASM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ZKWASM (ZKWASM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZKWASM (ZKWASM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,76M $ 9,76M $ 9,76M Исторический максимум: $ 0,17017 $ 0,17017 $ 0,17017 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,009758 $ 0,009758 $ 0,009758 Узнайте больше о цене ZKWASM (ZKWASM) Купить ZKWASM сейчас!

Информация о ZKWASM (ZKWASM) ZKWASM – это высокопроизводительная среда выполнения доказательств с нулевым разглашением (zero-knowledge), основанная на WebAssembly (WASM). Она обеспечивает масштабируемость и конфиденциальность для приложений, таких как роллап-решения, zkDApps и проверяемые ИИ-программы. ZKWASM – это высокопроизводительная среда выполнения доказательств с нулевым разглашением (zero-knowledge), основанная на WebAssembly (WASM). Она обеспечивает масштабируемость и конфиденциальность для приложений, таких как роллап-решения, zkDApps и проверяемые ИИ-программы. Официальный сайт: https://www.zkwasmhub.com/ Whitepaper: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10587123 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa8d3dee6671c4fdac4743a1eb1f276eabd4ba302

Токеномика ZKWASM (ZKWASM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZKWASM (ZKWASM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZKWASM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZKWASM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKWASM, изучите текущую цену ZKWASM!

Как купить ZKWASM Заинтересованы в добавлении ZKWASM (ZKWASM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZKWASM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZKWASM на MEXC прямо сейчас! История цены ZKWASM (ZKWASM) Анализ истории цены ZKWASM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZKWASM прямо сейчас! Прогноз цены ZKWASM Хотите узнать, куда может двигаться ZKWASM? Наша страница прогноза цены ZKWASM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZKWASM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!