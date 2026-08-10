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Технический анализ ZIGCOIN (ZIG) за сегодня

Технический анализ ZIGCOIN (ZIG) за сегодня

Страница анализа ZIGCOIN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZIG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ZIGCOIN ниже.

Изменение цены ZIGCOIN (ZIG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03949---3,15%-11,43%+7,54%
Узнайте больше о цене ZIGCOIN

Технические индикаторы ZIGCOIN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ZIGCOIN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 5
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03963
0,03958
R2
0,03958
0,03955
R1
0,03956
0,03954
PP
0,03951
0,03951
S1
0,03949
0,03948
S2
0,03944
0,03947
S3
0,03942
0,03944

Рыночные сигналы ZIGCOIN

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$0,12 M
$0,15 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,02 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ZIGCOIN

Чистый притокЦена ZIGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,15 M0,04
2026-08-09-$0,25 M0,04
2026-08-08-$0,23 M0,04
2026-08-07-$1,40 M0,04
2026-08-06-$1,01 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ZIGCOIN

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZIG/USDT
$0,039487
$0,039487$0,039487
-0,20%
9.66M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZIG в USD

Сумма

ZIG
ZIG
USD
USD

1 ZIG = 0,03948 USD

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