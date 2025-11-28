Что такое ZCHF

Токеномика и анализ цен Frankencoin (ZCHF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frankencoin (ZCHF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 9,57M $ 9,57M $ 9,57M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,89M $ 11,89M $ 11,89M Исторический максимум: $ 2,134 $ 2,134 $ 2,134 Исторический минимум: $ 1,0691543241973427 $ 1,0691543241973427 $ 1,0691543241973427 Текущая цена: $ 1,2422 $ 1,2422 $ 1,2422 Узнайте больше о цене Frankencoin (ZCHF) Купить ZCHF сейчас!

Информация о Frankencoin (ZCHF) Frankencoin – это обеспеченный залогом, не требующий оракула стейблкоин, который отслеживает стоимость швейцарского франка. Frankencoin – это обеспеченный залогом, не требующий оракула стейблкоин, который отслеживает стоимость швейцарского франка. Официальный сайт: https://frankencoin.com Whitepaper: https://docs.frankencoin.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xB58E61C3098d85632Df34EecfB899A1Ed80921cB

Токеномика Frankencoin (ZCHF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Frankencoin (ZCHF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZCHF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZCHF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZCHF, изучите текущую цену ZCHF!

