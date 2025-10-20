Текущая цена YZY сегодня составляет 0.3994 USD. Следите за обновлениями цены YZY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YZY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена YZY сегодня составляет 0.3994 USD. Следите за обновлениями цены YZY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YZY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о YZY

Информация о цене YZY

Официальный сайт YZY

Токеномика YZY

Прогноз цен YZY

История YZY

Руководство по покупке YZY

Конвертер валют YZY в фиат

YZY на споте

Фьючерсы YZY USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип YZY

YZY Курс (YZY)

Текущая цена 1 YZY в USD:

$0,3995
$0,3995$0,3995
-0,49%1D
USD
График цены YZY (YZY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:48 (UTC+8)

Информация о ценах YZY (YZY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,3943
$ 0,3943$ 0,3943
Мин 24Ч
$ 0,4058
$ 0,4058$ 0,4058
Макс 24Ч

$ 0,3943
$ 0,3943$ 0,3943

$ 0,4058
$ 0,4058$ 0,4058

$ 3,1581037257728988
$ 3,1581037257728988$ 3,1581037257728988

$ 0,19323573050067985
$ 0,19323573050067985$ 0,19323573050067985

-0,11%

-0,49%

-1,24%

-1,24%

Текущая цена YZY (YZY) составляет $ 0,3994. За последние 24 часа YZY торговался в диапазоне от $ 0,3943 до $ 0,4058, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YZY за все время составляет $ 3,1581037257728988, а минимальная – $ 0,19323573050067985.

Что касается краткосрочной динамики, YZY изменился на -0,11% за последний час, на -0,49% за 24 часа и на -1,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация YZY (YZY)

No.286

$ 119,82M
$ 119,82M$ 119,82M

$ 58,09K
$ 58,09K$ 58,09K

$ 399,40M
$ 399,40M$ 399,40M

300,00M
300,00M 300,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 999 729,089426
999 999 729,089426 999 999 729,089426

29,99%

SOL

Текущая рыночная капитализация YZY составляет $ 119,82M, при 24-часовом объеме торгов $ 58,09K. Циркулируещее обращение YZY составляет 300,00M, а общее предложение – 999999729.089426. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 399,40M.

История цен YZY (YZY) в USD

Отслеживайте изменения цены YZY за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,001967-0,49%
30 дней$ -0,027-6,34%
60 дней$ -0,2876-41,87%
90 дней$ -0,1006-20,12%
Изменение цены YZY сегодня

Сегодня для YZY зафиксировано изменение $ -0,001967 (-0,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены YZY за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,027 (-6,34%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены YZY за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то YZY изменился на $ -0,2876 (-41,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены YZY за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,1006 (-20,12%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены YZY (YZY)?

Просмотеть страницу истории цен YZY.

Что такое YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в YZY. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга YZY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о YZY в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки YZY простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены YZY (USD)

Сколько будет стоить YZY (YZY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов YZY (YZY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для YZY.

Проверьте прогноз цены YZY!

Токеномика YZY (YZY)

Понимание токеномики YZY (YZY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YZY прямо сейчас!

Как купить YZY (YZY)

Ищете как купить YZY? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести YZY на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

YZY на местную валюту

1 YZY (YZY) в VND
10 510,211
1 YZY (YZY) в AUD
A$0,611082
1 YZY (YZY) в GBP
0,295556
1 YZY (YZY) в EUR
0,343484
1 YZY (YZY) в USD
$0,3994
1 YZY (YZY) в MYR
RM1,685468
1 YZY (YZY) в TRY
16,766812
1 YZY (YZY) в JPY
¥60,7088
1 YZY (YZY) в ARS
ARS$582,213368
1 YZY (YZY) в RUB
32,395334
1 YZY (YZY) в INR
35,091284
1 YZY (YZY) в IDR
Rp6 656,664004
1 YZY (YZY) в PHP
23,40484
1 YZY (YZY) в EGP
￡E.19,003452
1 YZY (YZY) в BRL
R$2,152766
1 YZY (YZY) в CAD
C$0,555166
1 YZY (YZY) в BDT
48,758752
1 YZY (YZY) в NGN
583,914812
1 YZY (YZY) в COP
$1 554,08537
1 YZY (YZY) в ZAR
R.6,937578
1 YZY (YZY) в UAH
16,65498
1 YZY (YZY) в TZS
T.Sh.991,063172
1 YZY (YZY) в VES
Bs83,874
1 YZY (YZY) в CLP
$379,43
1 YZY (YZY) в PKR
Rs112,95032
1 YZY (YZY) в KZT
214,845248
1 YZY (YZY) в THB
฿13,092332
1 YZY (YZY) в TWD
NT$12,30152
1 YZY (YZY) в AED
د.إ1,465798
1 YZY (YZY) в CHF
Fr0,315526
1 YZY (YZY) в HKD
HK$3,103338
1 YZY (YZY) в AMD
֏152,498908
1 YZY (YZY) в MAD
.د.م3,686462
1 YZY (YZY) в MXN
$7,352954
1 YZY (YZY) в SAR
ريال1,49775
1 YZY (YZY) в ETB
Br59,886036
1 YZY (YZY) в KES
KSh51,598486
1 YZY (YZY) в JOD
د.أ0,2831746
1 YZY (YZY) в PLN
1,45781
1 YZY (YZY) в RON
лв1,749372
1 YZY (YZY) в SEK
kr3,75436
1 YZY (YZY) в BGN
лв0,670992
1 YZY (YZY) в HUF
Ft134,342184
1 YZY (YZY) в CZK
8,375418
1 YZY (YZY) в KWD
د.ك0,1222164
1 YZY (YZY) в ILS
1,31802
1 YZY (YZY) в BOB
Bs2,751866
1 YZY (YZY) в AZN
0,67898
1 YZY (YZY) в TJS
SM3,67448
1 YZY (YZY) в GEL
1,07838
1 YZY (YZY) в AOA
Kz364,081058
1 YZY (YZY) в BHD
.د.ب0,1501744
1 YZY (YZY) в BMD
$0,3994
1 YZY (YZY) в DKK
kr2,572136
1 YZY (YZY) в HNL
L10,476262
1 YZY (YZY) в MUR
18,184682
1 YZY (YZY) в NAD
$6,96953
1 YZY (YZY) в NOK
kr3,990006
1 YZY (YZY) в NZD
$0,690962
1 YZY (YZY) в PAB
B/.0,3994
1 YZY (YZY) в PGK
K1,67748
1 YZY (YZY) в QAR
ر.ق1,449822
1 YZY (YZY) в RSD
дин.40,351382
1 YZY (YZY) в UZS
soʻm4 812,047086
1 YZY (YZY) в ALL
L33,226086
1 YZY (YZY) в ANG
ƒ0,714926
1 YZY (YZY) в AWG
ƒ0,71892
1 YZY (YZY) в BBD
$0,7988
1 YZY (YZY) в BAM
KM0,670992
1 YZY (YZY) в BIF
Fr1 174,6354
1 YZY (YZY) в BND
$0,515226
1 YZY (YZY) в BSD
$0,3994
1 YZY (YZY) в JMD
$64,115682
1 YZY (YZY) в KHR
1 610,48065
1 YZY (YZY) в KMF
Fr169,3456
1 YZY (YZY) в LAK
8 682,608522
1 YZY (YZY) в LKR
රු120,954296
1 YZY (YZY) в MDL
L6,797788
1 YZY (YZY) в MGA
Ar1 783,033432
1 YZY (YZY) в MOP
P3,191206
1 YZY (YZY) в MVR
6,11082
1 YZY (YZY) в MWK
MK691,00194
1 YZY (YZY) в MZN
MT25,52166
1 YZY (YZY) в NPR
रु55,991886
1 YZY (YZY) в PYG
2 832,5448
1 YZY (YZY) в RWF
Fr578,7306
1 YZY (YZY) в SBD
$3,287062
1 YZY (YZY) в SCR
5,459798
1 YZY (YZY) в SRD
$15,832216
1 YZY (YZY) в SVC
$3,486762
1 YZY (YZY) в SZL
L6,96953
1 YZY (YZY) в TMT
m1,401894
1 YZY (YZY) в TND
د.ت1,1726384
1 YZY (YZY) в TTD
$2,703938
1 YZY (YZY) в UGX
Sh1 391,5096
1 YZY (YZY) в XAF
Fr225,661
1 YZY (YZY) в XCD
$1,07838
1 YZY (YZY) в XOF
Fr225,661
1 YZY (YZY) в XPF
Fr40,7388
1 YZY (YZY) в BWP
P5,727396
1 YZY (YZY) в BZD
$0,7988
1 YZY (YZY) в CVE
$37,946994
1 YZY (YZY) в DJF
Fr70,6938
1 YZY (YZY) в DOP
$25,34193
1 YZY (YZY) в DZD
د.ج52,117706
1 YZY (YZY) в FJD
$0,91862
1 YZY (YZY) в GNF
Fr3 472,783
1 YZY (YZY) в GTQ
Q3,051416
1 YZY (YZY) в GYD
$83,41469
1 YZY (YZY) в ISK
kr48,7268

Источники YZY

Для более глубокого понимания YZY рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт YZY
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YZY

Сколько стоит YZY (YZY) на сегодня?
Актуальная цена YZY в USD – 0,3994 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YZY в USD?
Текущая цена YZY в USD составляет $ 0,3994. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация YZY?
Рыночная капитализация YZY составляет $ 119,82M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YZY?
Циркулирующее предложение YZY составляет 300,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YZY?
YZY достиг максимальной цены (ATH) в 3,1581037257728988 USD.
Какова была минимальная цена YZY за все время (ATL)?
YZY достиг минимальной цены (ATL) в 0,19323573050067985 USD.
Каков объем торгов YZY?
Объем торгов за последние 24 часа для YZY составляет $ 58,09K USD.
Вырастет ли YZY в цене в этом году?
YZY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YZY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии YZY (YZY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор YZY в USD

Сумма

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0,3994 USD

Торговля YZY

YZY/USDT
$0,3995
$0,3995$0,3995
-0,27%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах