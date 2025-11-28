Что такое YZY

Токеномика и анализ цен YZY (YZY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YZY (YZY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,25M Общее предложение: $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 300,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 367,50M Исторический максимум: $ 3,1 Исторический минимум: $ 0,19323573050067985 Текущая цена: $ 0,3675 Узнайте больше о цене YZY (YZY) Купить YZY сейчас!

Информация о YZY (YZY) YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority. YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority. Официальный сайт: https://money.yeezy.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/DrZ26cKJDksVRWib3DVVsjo9eeXccc7hKhDJviiYEEZY

Токеномика YZY (YZY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YZY (YZY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YZY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YZY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YZY, изучите текущую цену YZY!

Как купить YZY Заинтересованы в добавлении YZY (YZY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки YZY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить YZY на MEXC прямо сейчас! История цены YZY (YZY) Анализ истории цены YZY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены YZY прямо сейчас! Прогноз цены YZY Хотите узнать, куда может двигаться YZY? Наша страница прогноза цены YZY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YZY прямо сейчас!

