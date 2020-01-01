Токеномика YOLO (YOLO)

Токеномика YOLO (YOLO)

Откройте для себя ключевую информацию о YOLO (YOLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о YOLO (YOLO)

Токен YOLO родился из осознания того, что радость - это важный элемент, которого не хватает в криптовалютном пространстве, и стремится переосмыслить опыт использования цифровой валюты. Рынок YOLO NFT представляет революционную платформу, где мемы становятся уникальными цифровыми артефактами, предлагая пользователям увлекательное пересечение юмора и передовой технологии блокчейн.

Официальный сайт:
https://yolomeme.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xff61F59f1591b32D08414AcAC4454cf7096B67EA

Токеномика и анализ цен YOLO (YOLO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YOLO (YOLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,00004394
$ 0,00004394$ 0,00004394
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00000000426
$ 0,00000000426$ 0,00000000426

Токеномика YOLO (YOLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YOLO (YOLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YOLO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YOLO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOLO, изучите текущую цену YOLO!

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История цены YOLO (YOLO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.