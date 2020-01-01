Токеномика YOLO (YOLO) Откройте для себя ключевую информацию о YOLO (YOLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YOLO (YOLO) Токен YOLO родился из осознания того, что радость - это важный элемент, которого не хватает в криптовалютном пространстве, и стремится переосмыслить опыт использования цифровой валюты. Рынок YOLO NFT представляет революционную платформу, где мемы становятся уникальными цифровыми артефактами, предлагая пользователям увлекательное пересечение юмора и передовой технологии блокчейн. Официальный сайт: https://yolomeme.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xff61F59f1591b32D08414AcAC4454cf7096B67EA Купить YOLO сейчас!

Токеномика и анализ цен YOLO (YOLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YOLO (YOLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00004394 $ 0,00004394 $ 0,00004394 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000000426 $ 0,00000000426 $ 0,00000000426 Узнайте больше о цене YOLO (YOLO)

Токеномика YOLO (YOLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YOLO (YOLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YOLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YOLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOLO, изучите текущую цену YOLO!

Как купить YOLO Заинтересованы в добавлении YOLO (YOLO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки YOLO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить YOLO на MEXC прямо сейчас!

История цены YOLO (YOLO) Анализ истории цены YOLO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены YOLO прямо сейчас!

Прогноз цены YOLO Хотите узнать, куда может двигаться YOLO? Наша страница прогноза цены YOLO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YOLO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!