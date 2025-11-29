Токеномика yieldbasis (YB)

Токеномика yieldbasis (YB)

Страница обновлена: 2025-11-29 01:42:50 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен yieldbasis (YB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене yieldbasis (YB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,56M
$ 38,56M$ 38,56M
Общее предложение:
$ 700,00M
$ 700,00M$ 700,00M
Оборотное предложение:
$ 87,92M
$ 87,92M$ 87,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 438,60M
$ 438,60M$ 438,60M
Исторический максимум:
$ 1,5
$ 1,5$ 1,5
Исторический минимум:
$ 0,35919482061601
$ 0,35919482061601$ 0,35919482061601
Текущая цена:
$ 0,4386
$ 0,4386$ 0,4386

Информация о yieldbasis (YB)

YieldBasis – это DeFi-протокол, который позволяет пользователям предоставлять ликвидность в пулы автоматизированного маркет-мейкера (AMM) без риска непостоянных потерь. Протокол реализует это с помощью механизма двойного компаундного плеча (2×), построенного на инфраструктуре Curve Finance. Пользователи вносят криптоактивы и получают токены YieldBasis LP, которые представляют их долю в пуле ликвидности.

Официальный сайт:
https://yieldbasis.com
Whitepaper:
https://github.com/yield-basis/yb-paper/blob/master/leveraged-liquidity-paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x01791F726B4103694969820be083196cC7c045fF

Токеномика yieldbasis (YB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики yieldbasis (YB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YB, изучите текущую цену YB!

