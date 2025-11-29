Что такое YB

Токеномика и анализ цен yieldbasis (YB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене yieldbasis (YB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,56M $ 38,56M $ 38,56M Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 87,92M $ 87,92M $ 87,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 438,60M $ 438,60M $ 438,60M Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,35919482061601 $ 0,35919482061601 $ 0,35919482061601 Текущая цена: $ 0,4386 $ 0,4386 $ 0,4386 Узнайте больше о цене yieldbasis (YB) Купить YB сейчас!

Информация о yieldbasis (YB) YieldBasis – это DeFi-протокол, который позволяет пользователям предоставлять ликвидность в пулы автоматизированного маркет-мейкера (AMM) без риска непостоянных потерь. Протокол реализует это с помощью механизма двойного компаундного плеча (2×), построенного на инфраструктуре Curve Finance. Пользователи вносят криптоактивы и получают токены YieldBasis LP, которые представляют их долю в пуле ликвидности. YieldBasis – это DeFi-протокол, который позволяет пользователям предоставлять ликвидность в пулы автоматизированного маркет-мейкера (AMM) без риска непостоянных потерь. Протокол реализует это с помощью механизма двойного компаундного плеча (2×), построенного на инфраструктуре Curve Finance. Пользователи вносят криптоактивы и получают токены YieldBasis LP, которые представляют их долю в пуле ликвидности. Официальный сайт: https://yieldbasis.com Whitepaper: https://github.com/yield-basis/yb-paper/blob/master/leveraged-liquidity-paper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x01791F726B4103694969820be083196cC7c045fF

Токеномика yieldbasis (YB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики yieldbasis (YB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YB, изучите текущую цену YB!

Как купить YB Заинтересованы в добавлении yieldbasis (YB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки YB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить YB на MEXC прямо сейчас! История цены yieldbasis (YB) Анализ истории цены YB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены YB прямо сейчас! Прогноз цены YB Хотите узнать, куда может двигаться YB? Наша страница прогноза цены YB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YB прямо сейчас!

