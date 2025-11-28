Что такое XU3O8

Токеномика и анализ цен Uranium.io (XU3O8) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Uranium.io (XU3O8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 160,00M $ 160,00M $ 160,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 760,32M $ 760,32M $ 760,32M Исторический максимум: $ 5,38 $ 5,38 $ 5,38 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 4,752 $ 4,752 $ 4,752 Узнайте больше о цене Uranium.io (XU3O8) Купить XU3O8 сейчас!

Информация о Uranium.io (XU3O8) Uranium.io (XU3O8) – это первый в мире токенизированный уран, где каждый токен представляет собой долевую собственность на физический уран, хранящийся и проверяемый Cameco. Созданный как токен стандарта ERC-20 на Etherlink – высокоскоростном решении 2 уровня на базе технологий Tezos, XU3O8 объединяет широкие возможности ончейн-компоновки с инфраструктурой институционального уровня. Uranium.io (XU3O8) – это первый в мире токенизированный уран, где каждый токен представляет собой долевую собственность на физический уран, хранящийся и проверяемый Cameco. Созданный как токен стандарта ERC-20 на Etherlink – высокоскоростном решении 2 уровня на базе технологий Tezos, XU3O8 объединяет широкие возможности ончейн-компоновки с инфраструктурой институционального уровня. Официальный сайт: https://uranium.io Whitepaper: https://uranium.io/en/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.etherlink.com/address/0x79052Ab3C166D4899a1e0DD033aC3b379AF0B1fD

Токеномика Uranium.io (XU3O8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Uranium.io (XU3O8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XU3O8, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XU3O8. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XU3O8, изучите текущую цену XU3O8!

Как купить XU3O8 Заинтересованы в добавлении Uranium.io (XU3O8) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XU3O8, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XU3O8 на MEXC прямо сейчас! История цены Uranium.io (XU3O8) Анализ истории цены XU3O8 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XU3O8 прямо сейчас! Прогноз цены XU3O8 Хотите узнать, куда может двигаться XU3O8? Наша страница прогноза цены XU3O8 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XU3O8 прямо сейчас!

