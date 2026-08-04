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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Avalaunch, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Avalaunch, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Avalaunch (XAVA) за сегодня

Технический анализ Avalaunch (XAVA) за сегодня

Страница анализа Avalaunch предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XAVA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Avalaunch ниже.

Изменение цены Avalaunch (XAVA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2026--+3,31%-28,39%-38,41%
Узнайте больше о цене Avalaunch

Поток капитала Avalaunch

Чистый притокЦена XAVAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-04$0,00 M0,20
2026-08-03$0,00 M0,20
2026-08-02$0,00 M0,20
2026-08-01$0,00 M0,20

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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XAVA USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XAVA/USDT
$0,2022
$0,2022$0,2022
-0,09%
285.80K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XAVA в USD

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XAVA
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USD

1 XAVA = 0,2026 USD

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