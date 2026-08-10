Технический анализ Xai (XAI) за сегодня Страница анализа Xai предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Xai ниже. Регистрация

Изменение цены Xai (XAI) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,006826 -- +11,97% -4,75% -44,37%

Технические индикаторы Xai

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Xai на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,006813 0,006813 R2 0,006813 0,006812 R1 0,006812 0,006812 PP 0,006812 0,006812 S1 0,006811 0,006811 S2 0,006811 0,006811 S3 0,00681 0,006811

Рыночные сигналы Xai Текущий чистый объем открытых ордеров -0,28M $1,37 M $1,64 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 3-дневные активные покупки $1,27 M 3-дневные активные продажи $1,30 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,13M 7-дневные активные покупки $3,19 M 7-дневные активные продажи $3,06 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Xai Чистый приток Цена XAIUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,08 M 0,01 2026-08-09 -$0,20 M 0,01 2026-08-08 -$0,23 M 0,01 2026-08-07 $0,27 M 0,01 2026-08-06 $0,01 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Xai (XAI) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Xai в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч XAI / USDT $0,006823 $0,006823 $0,006823 +0,72% 11.91M (USDT) Торговля