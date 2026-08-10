Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Worldcoin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Worldcoin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о WLD

Информация о цене WLD

Что такое WLD

Whitepaper WLD

Официальный сайт WLD

Токеномика WLD

Прогноз цен WLD

История WLD

Руководство по покупке WLD

Конвертер валют WLD в фиат

WLD на споте

Фьючерсы WLD USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Worldcoin (WLD) за сегодня

Технический анализ Worldcoin (WLD) за сегодня

Страница анализа Worldcoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WLD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Worldcoin ниже.

Изменение цены Worldcoin (WLD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3442--+7,06%-15,68%+28,38%
Узнайте больше о цене Worldcoin

Технические индикаторы Worldcoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Worldcoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 4
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 0Покупка 9
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 4Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3441
0,3439
R2
0,3439
0,3438
R1
0,3437
0,3437
PP
0,3435
0,3435
S1
0,3433
0,3434
S2
0,3431
0,3433
S3
0,3429
0,3431

Рыночные сигналы Worldcoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-9,94M
$34,04 M
$43,98 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-1,95M
3-дневные активные покупки
$37,25 M
3-дневные активные продажи
$39,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-1,37M
7-дневные активные покупки
$95,60 M
7-дневные активные продажи
$96,96 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Worldcoin

Чистый притокЦена WLDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,54 M0,34
2026-08-09$0,98 M0,32
2026-08-08$0,08 M0,31
2026-08-07$0,38 M0,31
2026-08-06-$0,30 M0,30

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Worldcoin

Торгуйте Worldcoin (WLD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Worldcoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WLD/USDT
$0,3442
$0,3442$0,3442
+0,49%
2.97M (USDT)
WLD/USDC
$0,3444
$0,3444$0,3444
+0,49%
170.23K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WLD в USD

Сумма

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 0,3442 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.