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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VELO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VELO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ VELO (VELO) за сегодня

Технический анализ VELO (VELO) за сегодня

Страница анализа VELO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VELO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VELO ниже.

Изменение цены VELO (VELO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.003229---7.38%+4.83%-15.21%
Узнайте больше о цене VELO

Технические индикаторы VELO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VELO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 3
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0.003254
0.003251
R2
0.003251
0.003249
R1
0.003249
0.003248
PP
0.003246
0.003246
S1
0.003244
0.003244
S2
0.003241
0.003243
S3
0.003239
0.003241

Рыночные сигналы VELO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0.70M
$9.20 M
$9.90 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0.01M
3-дневные активные покупки
$0.15 M
3-дневные активные продажи
$0.16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.01M
7-дневные активные покупки
$0.55 M
7-дневные активные продажи
$0.54 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала VELO

Чистый притокЦена VELOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0.15 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.03 M0.00
2026-08-07$0.02 M0.00
2026-08-06$0.06 M0.00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VELO/USDT
$0.003229
$0.003229$0.003229
-3.29%
8.11M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VELO в USD

Сумма

VELO
VELO
USD
USD

1 VELO = 0.003229 USD

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