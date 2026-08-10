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Технический анализ Turbo (TURBO) за сегодня

Технический анализ Turbo (TURBO) за сегодня

Страница анализа Turbo предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TURBO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Turbo ниже.

Изменение цены Turbo (TURBO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0008526--+7,86%-3,49%-32,45%
Узнайте больше о цене Turbo

Технические индикаторы Turbo

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Turbo на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 5
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 3Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 2Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00085
0,000849
R2
0,000849
0,000849
R1
0,000849
0,000849
PP
0,000848
0,000848
S1
0,000848
0,000848
S2
0,000847
0,000848
S3
0,000847
0,000847

Рыночные сигналы Turbo

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$13,80 M
$14,05 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
3-дневные активные покупки
$0,46 M
3-дневные активные продажи
$0,41 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
7-дневные активные покупки
$0,85 M
7-дневные активные продажи
$0,79 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Turbo

Чистый притокЦена TURBOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,07 M0,00
2026-08-09$0,08 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,02 M0,00
2026-08-06$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Turbo

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TURBO/USDT
$0,0008512
$0,0008512$0,0008512
-2,39%
132.34M (USDT)
TURBO/USDC
$0,000851
$0,000851$0,000851
-2,39%
61.05M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TURBO в USD

Сумма

TURBO
TURBO
USD
USD

1 TURBO = 0,0008526 USD

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