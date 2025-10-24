Согласно вашему прогнозу, Tesla потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 446,99.

Согласно вашему прогнозу, Tesla потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 469,3395.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена TSLAON составляет $ 492,8064 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена TSLAON в 2028 году составит $ 517,4467 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TSLAON в 2029 году составит $ 543,3191 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TSLAON в 2030 году составит $ 570,4850 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Tesla потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 929,2601.

В 2050 году цена Tesla потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1 513,6667.