Токеномика Tradoor (TRADOOR)

Откройте для себя ключевую информацию о Tradoor (TRADOOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:10:32 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Tradoor (TRADOOR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tradoor (TRADOOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 60,00M
$ 60,00M
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 143,59M
$ 143,59M
Исторический максимум:
$ 5,1289
$ 5,1289
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 2,3932
$ 2,3932

Информация о Tradoor (TRADOOR)

Tradoor – это самый быстрый и удобный способ торговать опционами и бессрочными фьючерсами на веб-сайтах, на мобильных устройствах и в Telegram. Начните с минимальных вложений и наслаждайтесь приватными сделками в один клик без скрытых комиссий.

Официальный сайт:
https://tradoor.io/
Whitepaper:
https://docs.tradoor.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9123400446a56176eb1b6be9ee5cf703e409f492

Токеномика Tradoor (TRADOOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tradoor (TRADOOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRADOOR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRADOOR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRADOOR, изучите текущую цену TRADOOR!

Как купить TRADOOR

Заинтересованы в добавлении Tradoor (TRADOOR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRADOOR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Tradoor (TRADOOR)

Анализ истории цены TRADOOR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRADOOR

Хотите узнать, куда может двигаться TRADOOR? Наша страница прогноза цены TRADOOR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»