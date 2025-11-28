Что такое TRADOOR

Токеномика Tradoor (TRADOOR) Откройте для себя ключевую информацию о Tradoor (TRADOOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Tradoor (TRADOOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tradoor (TRADOOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 60,00M $ 60,00M $ 60,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 143,59M $ 143,59M $ 143,59M Исторический максимум: $ 5,1289 $ 5,1289 $ 5,1289 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 2,3932 $ 2,3932 $ 2,3932 Узнайте больше о цене Tradoor (TRADOOR) Купить TRADOOR сейчас!

Информация о Tradoor (TRADOOR) Tradoor – это самый быстрый и удобный способ торговать опционами и бессрочными фьючерсами на веб-сайтах, на мобильных устройствах и в Telegram. Начните с минимальных вложений и наслаждайтесь приватными сделками в один клик без скрытых комиссий. Tradoor – это самый быстрый и удобный способ торговать опционами и бессрочными фьючерсами на веб-сайтах, на мобильных устройствах и в Telegram. Начните с минимальных вложений и наслаждайтесь приватными сделками в один клик без скрытых комиссий. Официальный сайт: https://tradoor.io/ Whitepaper: https://docs.tradoor.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9123400446a56176eb1b6be9ee5cf703e409f492

Токеномика Tradoor (TRADOOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tradoor (TRADOOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRADOOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRADOOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRADOOR, изучите текущую цену TRADOOR!

Как купить TRADOOR Заинтересованы в добавлении Tradoor (TRADOOR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRADOOR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TRADOOR на MEXC прямо сейчас! История цены Tradoor (TRADOOR) Анализ истории цены TRADOOR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TRADOOR прямо сейчас! Прогноз цены TRADOOR Хотите узнать, куда может двигаться TRADOOR? Наша страница прогноза цены TRADOOR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TRADOOR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!