Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OriginTrail, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OriginTrail, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о TRAC

Информация о цене TRAC

Что такое TRAC

Whitepaper TRAC

Официальный сайт TRAC

Токеномика TRAC

Прогноз цен TRAC

История TRAC

Руководство по покупке TRAC

Конвертер валют TRAC в фиат

TRAC на споте

Фьючерсы TRAC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ OriginTrail (TRAC) за сегодня

Технический анализ OriginTrail (TRAC) за сегодня

Страница анализа OriginTrail предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRAC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OriginTrail ниже.

Изменение цены OriginTrail (TRAC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2759---1,64%+1,43%-18,81%
Узнайте больше о цене OriginTrail

Поток капитала OriginTrail

Чистый притокЦена TRACUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,28
2026-08-09-$0,01 M0,28
2026-08-08-$0,01 M0,28
2026-08-07$0,02 M0,27
2026-08-06$0,00 M0,27

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о OriginTrail

Торгуйте OriginTrail (TRAC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OriginTrail в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRAC/USDT
$0,2759
$0,2759$0,2759
-1,67%
276.40K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TRAC в USD

Сумма

TRAC
TRAC
USD
USD

1 TRAC = 0,2759 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.