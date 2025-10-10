Токеномика TICS (TICS)

Токеномика TICS (TICS)

Откройте для себя ключевую информацию о TICS (TICS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
2025-10-10
Токеномика и анализ цен TICS (TICS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TICS (TICS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,08M
Общее предложение:
$ 1,36B
Оборотное предложение:
$ 82,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,91M
Исторический максимум:
$ 4,2
Исторический минимум:
$ 0,030720054210987374
Текущая цена:
$ 0,01315
Информация о TICS (TICS)

Qubetics – это децентрализованный протокол блокчейна 1 уровня, предназначенный для объединения основных сетей Web3 в единую, взаимодействующую экосистему. Полностью совместимый с EVM и построенный на Cosmos SDK, Qubetics позволяет пользователям беспрепятственно взаимодействовать между несколькими сетями, сохраняя полный контроль над своими активами через некастодиальные кошельки.

Официальный сайт:
https://www.qubetics.com/
Whitepaper:
https://www.qubetics.com/documents/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://ticsscan.com/

Токеномика TICS (TICS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TICS (TICS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TICS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TICS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TICS, изучите текущую цену TICS!


