Согласно вашему прогнозу, TICS потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,02777.

Согласно вашему прогнозу, TICS потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,029158.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена TICS составляет $ 0,030616 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена TICS в 2028 году составит $ 0,032147 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TICS в 2029 году составит $ 0,033754 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TICS в 2030 году составит $ 0,035442 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена TICS потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,057731.

В 2050 году цена TICS потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,094039.