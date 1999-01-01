SPK

Spark — это аллокатор капитала ончейн, ориентированный на предоставление инновационных доходов по сбережениям и предлагающий конкурентоспособную доходность стейблкоинов. Spark контролирует ликвидность в размере более 3,95 млрд долларов и генерирует годовой доход в размере более 180,4 млн долларов за счет развертывания и управления капиталом в DeFi. Spark обеспечивает работу DeFi с помощью трех компонентов: SparkLend, Spark Savings и Spark Liquidity Layer (SLL).

Название криптовалютыSPK

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSpark — это аллокатор капитала ончейн, ориентированный на предоставление инновационных доходов по сбережениям и предлагающий конкурентоспособную доходность стейблкоинов. Spark контролирует ликвидность в размере более 3,95 млрд долларов и генерирует годовой доход в размере более 180,4 млн долларов за счет развертывания и управления капиталом в DeFi. Spark обеспечивает работу DeFi с помощью трех компонентов: SparkLend, Spark Savings и Spark Liquidity Layer (SLL).

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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