Токеномика Spark (SPK) Откройте для себя ключевую информацию о Spark (SPK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spark (SPK) Spark — это аллокатор капитала ончейн, ориентированный на предоставление инновационных доходов по сбережениям и предлагающий конкурентоспособную доходность стейблкоинов. Spark контролирует ликвидность в размере более 3,95 млрд долларов и генерирует годовой доход в размере более 180,4 млн долларов за счет развертывания и управления капиталом в DeFi. Spark обеспечивает работу DeFi с помощью трех компонентов: SparkLend, Spark Savings и Spark Liquidity Layer (SLL). Официальный сайт: https://spark.fi/ Whitepaper: https://docs.spark.fi/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066 Купить SPK сейчас!

Токеномика и анализ цен Spark (SPK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spark (SPK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07781 $ 0,07781 $ 0,07781 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,04315 $ 0,04315 $ 0,04315 Узнайте больше о цене Spark (SPK)

Токеномика Spark (SPK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spark (SPK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPK, изучите текущую цену SPK!

Как купить SPK Заинтересованы в добавлении Spark (SPK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SPK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SPK на MEXC прямо сейчас!

История цены Spark (SPK) Анализ истории цены SPK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SPK прямо сейчас!

Прогноз цены SPK Хотите узнать, куда может двигаться SPK? Наша страница прогноза цены SPK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SPK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!