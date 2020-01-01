Токеномика Spark (SPK)

Токеномика Spark (SPK)

Откройте для себя ключевую информацию о Spark (SPK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Spark (SPK)

Spark — это аллокатор капитала ончейн, ориентированный на предоставление инновационных доходов по сбережениям и предлагающий конкурентоспособную доходность стейблкоинов. Spark контролирует ликвидность в размере более 3,95 млрд долларов и генерирует годовой доход в размере более 180,4 млн долларов за счет развертывания и управления капиталом в DeFi. Spark обеспечивает работу DeFi с помощью трех компонентов: SparkLend, Spark Savings и Spark Liquidity Layer (SLL).

Официальный сайт:
https://spark.fi/
Whitepaper:
https://docs.spark.fi/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066

Токеномика и анализ цен Spark (SPK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spark (SPK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,07781
$ 0,07781$ 0,07781
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,04315
$ 0,04315$ 0,04315

Токеномика Spark (SPK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Spark (SPK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPK, изучите текущую цену SPK!

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История цены Spark (SPK)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.