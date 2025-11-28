Что такое SBETON

Токеномика и анализ цен SharpLink Gaming (SBETON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SharpLink Gaming (SBETON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 165,73K $ 165,73K $ 165,73K Общее предложение: $ 16,03K $ 16,03K $ 16,03K Оборотное предложение: $ 16,03K $ 16,03K $ 16,03K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 165,73K $ 165,73K $ 165,73K Исторический максимум: $ 19,46 $ 19,46 $ 19,46 Исторический минимум: $ 8,689589463278585 $ 8,689589463278585 $ 8,689589463278585 Текущая цена: $ 10,34 $ 10,34 $ 10,34 Узнайте больше о цене SharpLink Gaming (SBETON) Купить SBETON сейчас!

Информация о SharpLink Gaming (SBETON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/sbeton Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfDb46864A7C476F0914c5E82CdED3364a9F56F8a

Токеномика SharpLink Gaming (SBETON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SharpLink Gaming (SBETON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SBETON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SBETON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SBETON, изучите текущую цену SBETON!

Как купить SBETON Заинтересованы в добавлении SharpLink Gaming (SBETON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SBETON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SBETON на MEXC прямо сейчас! История цены SharpLink Gaming (SBETON) Анализ истории цены SBETON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SBETON прямо сейчас! Прогноз цены SBETON Хотите узнать, куда может двигаться SBETON? Наша страница прогноза цены SBETON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SBETON прямо сейчас!

