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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SAGA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SAGA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SAGA (SAGA) за сегодня

Технический анализ SAGA (SAGA) за сегодня

Страница анализа SAGA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SAGA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SAGA ниже.

Изменение цены SAGA (SAGA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01518--+14,65%+15,08%-68,90%
Узнайте больше о цене SAGA

Технические индикаторы SAGA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SAGA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01517
0,01516
R2
0,01516
0,01514
R1
0,01514
0,01514
PP
0,01513
0,01513
S1
0,01511
0,01511
S2
0,01509
0,01511
S3
0,01508
0,01509

Рыночные сигналы SAGA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,28M
$1,39 M
$1,67 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
3-дневные активные покупки
$2,92 M
3-дневные активные продажи
$2,85 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$3,47 M
7-дневные активные продажи
$3,40 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SAGA

Чистый притокЦена SAGAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,09 M0,02
2026-08-09-$1,40 M0,02
2026-08-08-$0,05 M0,01
2026-08-07-$0,02 M0,01
2026-08-06$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SAGA/USDT
$0,01518
$0,01518$0,01518
-2,00%
8.01M (USDT)
SAGA/USDC
$0,01514
$0,01514$0,01514
-2,32%
3.67M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SAGA в USD

Сумма

SAGA
SAGA
USD
USD

1 SAGA = 0,01518 USD

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