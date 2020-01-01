Токеномика RETARDIO (RETARDIO) Откройте для себя ключевую информацию о RETARDIO (RETARDIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RETARDIO (RETARDIO) Мемкоин с элементами клоунады имеет NFT на Solana. Официальный сайт: https://retardio.xyz Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6ogzHhzdrQr9Pgv6hZ2MNze7UrzBMAFyBBWUYp1Fhitx Купить RETARDIO сейчас!

Токеномика и анализ цен RETARDIO (RETARDIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RETARDIO (RETARDIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,02M $ 18,02M $ 18,02M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 975,67M $ 975,67M $ 975,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,47M $ 18,47M $ 18,47M Исторический максимум: $ 0,14061 $ 0,14061 $ 0,14061 Исторический минимум: $ 0,010155685961242984 $ 0,010155685961242984 $ 0,010155685961242984 Текущая цена: $ 0,01847 $ 0,01847 $ 0,01847 Узнайте больше о цене RETARDIO (RETARDIO)

Токеномика RETARDIO (RETARDIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RETARDIO (RETARDIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RETARDIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RETARDIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETARDIO, изучите текущую цену RETARDIO!

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