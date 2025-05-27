Что такое Renta Network (RENTA)

Renta Network создает преобразующую экосистему аренды жилья, интегрируя решения блокчейна, Web3 и ИИ. Ориентированная на децентрализацию, безопасность транзакций и активы реального мира (RWA), платформа обеспечивает прозрачный, безопасный и экономически эффективный опыт для пользователей.

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Renta Network Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Renta Network, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена RENTA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Renta Network.

История цен Renta Network

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Как купить Renta Network (RENTA)

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RENTA на местную валюту

1 RENTA к VND ₫ 195,461343 1 RENTA к AUD A$ 0,01181565 1 RENTA к GBP ￡ 0,00556479 1 RENTA к EUR € 0,00670824 1 RENTA к USD $ 0,007623 1 RENTA к MYR RM 0,03224529 1 RENTA к TRY ₺ 0,29683962 1 RENTA к JPY ¥ 1,09603494 1 RENTA к RUB ₽ 0,61075476 1 RENTA к INR ₹ 0,65130912 1 RENTA к IDR Rp 124,96719312 1 RENTA к PHP ₱ 0,42345765 1 RENTA к EGP ￡E. 0,37977786 1 RENTA к BRL R$ 0,04322241 1 RENTA к CAD C$ 0,01044351 1 RENTA к BDT ৳ 0,92871009 1 RENTA к NGN ₦ 12,06164421 1 RENTA к UAH ₴ 0,31696434 1 RENTA к VES Bs 0,716562 1 RENTA к PKR Rs 2,14671303 1 RENTA к KZT ₸ 3,88132668 1 RENTA к THB ฿ 0,24965325 1 RENTA к TWD NT$ 0,22876623 1 RENTA к AED د.إ 0,02797641 1 RENTA к CHF Fr 0,00625086 1 RENTA к HKD HK$ 0,05968809 1 RENTA к MAD .د.م 0,06990291 1 RENTA к MXN $ 0,14681898

Источники Renta Network

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Renta Network Какова цена Renta Network (RENTA) сегодня? Текущая цена Renta Network (RENTA) составляет 0,007623 USD . Какова рыночная капитализация Renta Network (RENTA)? Текущая рыночная капитализация Renta Network составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения RENTA на его рыночную цену в реальном времени 0,007623 USD . Каково оборотное предложение Renta Network (RENTA)? Текущее оборотное предложение Renta Network (RENTA) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Renta Network (RENTA)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Renta Network (RENTA) составляет 0,01812 USD . Каков 24-часовой объем торгов Renta Network (RENTA)? 24-часовой объем торгов Renta Network (RENTA) составляет $ 20,73K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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