RENTA

Renta Network создает преобразующую экосистему аренды жилья, интегрируя решения блокчейна, Web3 и ИИ. Ориентированная на децентрализацию, безопасность транзакций и активы реального мира (RWA), платформа обеспечивает прозрачный, безопасный и экономически эффективный опыт для пользователей.

Название криптовалютыRENTA

МестоNo.1374

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.03602533850022218,2025-01-16

Наименьшая цена0.003994700085988189,2025-02-26

Публичный блокчейнETH

ВведениеRenta Network создает преобразующую экосистему аренды жилья, интегрируя решения блокчейна, Web3 и ИИ. Ориентированная на децентрализацию, безопасность транзакций и активы реального мира (RWA), платформа обеспечивает прозрачный, безопасный и экономически эффективный опыт для пользователей.

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