Токеномика Renta Network (RENTA) Откройте для себя ключевую информацию о Renta Network (RENTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Renta Network (RENTA) Renta Network создает преобразующую экосистему аренды жилья, интегрируя решения блокчейна, Web3 и ИИ. Ориентированная на децентрализацию, безопасность транзакций и активы реального мира (RWA), платформа обеспечивает прозрачный, безопасный и экономически эффективный опыт для пользователей. Официальный сайт: https://renta.network/ Whitepaper: https://renta.network/whitebook.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Купить RENTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Renta Network (RENTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renta Network (RENTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,14M $ 10,14M $ 10,14M Исторический максимум: $ 0,01812 $ 0,01812 $ 0,01812 Исторический минимум: $ 0,003994700085988189 $ 0,003994700085988189 $ 0,003994700085988189 Текущая цена: $ 0,010136 $ 0,010136 $ 0,010136 Узнайте больше о цене Renta Network (RENTA)

Токеномика Renta Network (RENTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Renta Network (RENTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RENTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RENTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RENTA, изучите текущую цену RENTA!

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