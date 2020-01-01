Токеномика Renta Network (RENTA)
Информация о Renta Network (RENTA)
Renta Network создает преобразующую экосистему аренды жилья, интегрируя решения блокчейна, Web3 и ИИ. Ориентированная на децентрализацию, безопасность транзакций и активы реального мира (RWA), платформа обеспечивает прозрачный, безопасный и экономически эффективный опыт для пользователей.
Токеномика и анализ цен Renta Network (RENTA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renta Network (RENTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Renta Network (RENTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Renta Network (RENTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RENTA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RENTA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RENTA, изучите текущую цену RENTA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 RENTA = 0,010136 USD