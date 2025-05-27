Что такое PATIC (PTC)

Polyverse – это революционная мультичейн экосистема блокчейн-игр, предназначенная для того, чтобы предоставить игрокам бесшовный доступ к захватывающему игровому процессу в браузере, а также к настоящему владению цифровыми активами. Токен Polyverse: PATIC (PTC) обеспечивает внутриигровые транзакции, торговлю NFT, вознаграждения за стейкинг, децентрализованное управление и кроссчейн совместимость между Ethereum и WAX. Благодаря стратегическим партнерствам, сильной токеномике и преданной команде, Polyverse находится на передовой инноваций в области Web3-игр.

PATIC доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в PATIC. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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PATIC Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как PATIC, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена PTC в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены PATIC.

История цен PATIC

Отслеживание траектории движения цены PTC дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории PTC в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен PATIC.

Как купить PATIC (PTC)

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PTC на местную валюту

1 PTC к VND ₫ 40,794831 1 PTC к AUD A$ 0,00245014 1 PTC к GBP ￡ 0,00116143 1 PTC к EUR € 0,00138417 1 PTC к USD $ 0,001591 1 PTC к MYR RM 0,00669811 1 PTC к TRY ₺ 0,06203309 1 PTC к JPY ¥ 0,22649476 1 PTC к RUB ₽ 0,12688225 1 PTC к INR ₹ 0,13545774 1 PTC к IDR Rp 25,66128673 1 PTC к PHP ₱ 0,08806185 1 PTC к EGP ￡E. 0,0792318 1 PTC к BRL R$ 0,00900506 1 PTC к CAD C$ 0,00217967 1 PTC к BDT ৳ 0,19383153 1 PTC к NGN ₦ 2,51739157 1 PTC к UAH ₴ 0,06615378 1 PTC к VES Bs 0,149554 1 PTC к PKR Rs 0,44804151 1 PTC к KZT ₸ 0,81007356 1 PTC к THB ฿ 0,05183478 1 PTC к TWD NT$ 0,04755499 1 PTC к AED د.إ 0,00583897 1 PTC к CHF Fr 0,00128871 1 PTC к HKD HK$ 0,01245753 1 PTC к MAD .د.م 0,01458947 1 PTC к MXN $ 0,03061084

Источники PATIC

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о PATIC Какова цена PATIC (PTC) сегодня? Текущая цена PATIC (PTC) составляет 0,001591 USD . Какова рыночная капитализация PATIC (PTC)? Текущая рыночная капитализация PATIC составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения PTC на его рыночную цену в реальном времени 0,001591 USD . Каково оборотное предложение PATIC (PTC)? Текущее оборотное предложение PATIC (PTC) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена PATIC (PTC)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена PATIC (PTC) составляет 0,00264 USD . Каков 24-часовой объем торгов PATIC (PTC)? 24-часовой объем торгов PATIC (PTC) составляет $ 87,11K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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