Токеномика PATIC (PTC) Откройте для себя ключевую информацию о PATIC (PTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PATIC (PTC) Polyverse – это революционная мультичейн экосистема блокчейн-игр, предназначенная для того, чтобы предоставить игрокам бесшовный доступ к захватывающему игровому процессу в браузере, а также к настоящему владению цифровыми активами. Токен Polyverse: PATIC (PTC) обеспечивает внутриигровые транзакции, торговлю NFT, вознаграждения за стейкинг, децентрализованное управление и кроссчейн совместимость между Ethereum и WAX. Благодаря стратегическим партнерствам, сильной токеномике и преданной команде, Polyverse находится на передовой инноваций в области Web3-игр. Официальный сайт: https://stake.polyverse.gg/ Whitepaper: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737 Купить PTC сейчас!

Токеномика и анализ цен PATIC (PTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PATIC (PTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,00M $ 70,00M $ 70,00M Исторический максимум: $ 0,00264 $ 0,00264 $ 0,00264 Исторический минимум: $ 0,001177500912530466 $ 0,001177500912530466 $ 0,001177500912530466 Текущая цена: $ 0,0014 $ 0,0014 $ 0,0014 Узнайте больше о цене PATIC (PTC)

Токеномика PATIC (PTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PATIC (PTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PTC, изучите текущую цену PTC!

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