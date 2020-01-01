Токеномика PATIC (PTC)

Токеномика PATIC (PTC)

Откройте для себя ключевую информацию о PATIC (PTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PATIC (PTC)

Polyverse – это революционная мультичейн экосистема блокчейн-игр, предназначенная для того, чтобы предоставить игрокам бесшовный доступ к захватывающему игровому процессу в браузере, а также к настоящему владению цифровыми активами. Токен Polyverse: PATIC (PTC) обеспечивает внутриигровые транзакции, торговлю NFT, вознаграждения за стейкинг, децентрализованное управление и кроссчейн совместимость между Ethereum и WAX. Благодаря стратегическим партнерствам, сильной токеномике и преданной команде, Polyverse находится на передовой инноваций в области Web3-игр.

Официальный сайт:
https://stake.polyverse.gg/
Whitepaper:
https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737

Токеномика и анализ цен PATIC (PTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PATIC (PTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 70,00M
$ 70,00M$ 70,00M
Исторический максимум:
$ 0,00264
$ 0,00264$ 0,00264
Исторический минимум:
$ 0,001177500912530466
$ 0,001177500912530466$ 0,001177500912530466
Текущая цена:
$ 0,0014
$ 0,0014$ 0,0014

Токеномика PATIC (PTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PATIC (PTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PTC, изучите текущую цену PTC!

Как купить PTC

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История цены PATIC (PTC)

Анализ истории цены PTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.