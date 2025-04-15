PTC

Polyverse – это революционная мультичейн экосистема блокчейн-игр, предназначенная для того, чтобы предоставить игрокам бесшовный доступ к захватывающему игровому процессу в браузере, а также к настоящему владению цифровыми активами. Токен Polyverse: PATIC (PTC) обеспечивает внутриигровые транзакции, торговлю NFT, вознаграждения за стейкинг, децентрализованное управление и кроссчейн совместимость между Ethereum и WAX. Благодаря стратегическим партнерствам, сильной токеномике и преданной команде, Polyverse находится на передовой инноваций в области Web3-игр.

Название криптовалютыPTC

МестоNo.3476

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение50,000,000,000

Общее предложение50,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.002055201939586999,2025-04-15

Наименьшая цена0.001177500912530466,2025-04-15

Публичный блокчейнETH

ВведениеPolyverse – это революционная мультичейн экосистема блокчейн-игр, предназначенная для того, чтобы предоставить игрокам бесшовный доступ к захватывающему игровому процессу в браузере, а также к настоящему владению цифровыми активами. Токен Polyverse: PATIC (PTC) обеспечивает внутриигровые транзакции, торговлю NFT, вознаграждения за стейкинг, децентрализованное управление и кроссчейн совместимость между Ethereum и WAX. Благодаря стратегическим партнерствам, сильной токеномике и преданной команде, Polyverse находится на передовой инноваций в области Web3-игр.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
PTC/USDT
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