Токеномика Portal To Bitcoin (PTB)

Откройте для себя ключевую информацию о Portal To Bitcoin (PTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:45:12 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Portal To Bitcoin (PTB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Portal To Bitcoin (PTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,41M
$ 15,41M$ 15,41M
Общее предложение:
$ 5,26B
$ 5,26B$ 5,26B
Оборотное предложение:
$ 1,87B
$ 1,87B$ 1,87B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 69,35M
$ 69,35M$ 69,35M
Исторический максимум:
$ 0,08336
$ 0,08336$ 0,08336
Исторический минимум:
$ 0,006830828739266241
$ 0,006830828739266241$ 0,006830828739266241
Текущая цена:
$ 0,008256
$ 0,008256$ 0,008256

Информация о Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin представляет инновационную некастодиальную кроссчейн-инфраструктуру, разработанную для обеспечения безопасной, эффективной и минимально доверительной торговли между Bitcoin и другими блокчейнами, такими как Ethereum и Solana. Основой инфраструктуры PortalToBitcoin является запатентованная технология BitScaler, передовая платформа, разработанная специально для эффективного и устойчивого масштабирования транзакций Bitcoin, что позволяет увеличить ее способность поддерживать децентрализованные финансы (DeFi) и более широкие приложения блокчейна.

Официальный сайт:
https://www.portaltobitcoin.com
Whitepaper:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x30a25cc9c9eade4d4d9e9349be6e68c3411367d3

Токеномика Portal To Bitcoin (PTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Portal To Bitcoin (PTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PTB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PTB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PTB, изучите текущую цену PTB!

Как купить PTB

Заинтересованы в добавлении Portal To Bitcoin (PTB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PTB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Portal To Bitcoin (PTB)

Анализ истории цены PTB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PTB

Хотите узнать, куда может двигаться PTB? Наша страница прогноза цены PTB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

