Что такое PTB

Токеномика Portal To Bitcoin (PTB) Откройте для себя ключевую информацию о Portal To Bitcoin (PTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Portal To Bitcoin (PTB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Portal To Bitcoin (PTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,41M $ 15,41M $ 15,41M Общее предложение: $ 5,26B $ 5,26B $ 5,26B Оборотное предложение: $ 1,87B $ 1,87B $ 1,87B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,35M $ 69,35M $ 69,35M Исторический максимум: $ 0,08336 $ 0,08336 $ 0,08336 Исторический минимум: $ 0,006830828739266241 $ 0,006830828739266241 $ 0,006830828739266241 Текущая цена: $ 0,008256 $ 0,008256 $ 0,008256 Узнайте больше о цене Portal To Bitcoin (PTB) Купить PTB сейчас!

Информация о Portal To Bitcoin (PTB) PortalToBitcoin представляет инновационную некастодиальную кроссчейн-инфраструктуру, разработанную для обеспечения безопасной, эффективной и минимально доверительной торговли между Bitcoin и другими блокчейнами, такими как Ethereum и Solana. Основой инфраструктуры PortalToBitcoin является запатентованная технология BitScaler, передовая платформа, разработанная специально для эффективного и устойчивого масштабирования транзакций Bitcoin, что позволяет увеличить ее способность поддерживать децентрализованные финансы (DeFi) и более широкие приложения блокчейна. PortalToBitcoin представляет инновационную некастодиальную кроссчейн-инфраструктуру, разработанную для обеспечения безопасной, эффективной и минимально доверительной торговли между Bitcoin и другими блокчейнами, такими как Ethereum и Solana. Основой инфраструктуры PortalToBitcoin является запатентованная технология BitScaler, передовая платформа, разработанная специально для эффективного и устойчивого масштабирования транзакций Bitcoin, что позволяет увеличить ее способность поддерживать децентрализованные финансы (DeFi) и более широкие приложения блокчейна. Официальный сайт: https://www.portaltobitcoin.com Whitepaper: https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x30a25cc9c9eade4d4d9e9349be6e68c3411367d3

Токеномика Portal To Bitcoin (PTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Portal To Bitcoin (PTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PTB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PTB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PTB, изучите текущую цену PTB!

Как купить PTB Заинтересованы в добавлении Portal To Bitcoin (PTB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PTB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PTB на MEXC прямо сейчас! История цены Portal To Bitcoin (PTB) Анализ истории цены PTB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PTB прямо сейчас! Прогноз цены PTB Хотите узнать, куда может двигаться PTB? Наша страница прогноза цены PTB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PTB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!