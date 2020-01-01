Токеномика POOH (POOH) Откройте для себя ключевую информацию о POOH (POOH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о POOH (POOH) POOH запустил стелс без предпродажи, с нулевыми налогами, сожженными 95% LP и отказом от контракта, $POOH для людей - навсегда. Миссия POOH - расти, выживать и развиваться органически. Каждый получит равный шанс стать владельцем POOH. Официальный сайт: https://pooh.money/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 Купить POOH сейчас!

Токеномика и анализ цен POOH (POOH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене POOH (POOH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,93M $ 2,93M $ 2,93M Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,93M $ 2,93M $ 2,93M Исторический максимум: $ 0,000000115 $ 0,000000115 $ 0,000000115 Исторический минимум: $ 0,000000000049608571 $ 0,000000000049608571 $ 0,000000000049608571 Текущая цена: $ 0,000000006967 $ 0,000000006967 $ 0,000000006967 Узнайте больше о цене POOH (POOH)

Токеномика POOH (POOH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики POOH (POOH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POOH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POOH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POOH, изучите текущую цену POOH!

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