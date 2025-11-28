Что такое PHT

Токеномика и анализ цен PHT Stablecoin (PHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PHT Stablecoin (PHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 287,85M $ 287,85M $ 287,85M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,93M $ 4,93M $ 4,93M Исторический максимум: $ 0,02246 $ 0,02246 $ 0,02246 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01711 $ 0,01711 $ 0,01711 Узнайте больше о цене PHT Stablecoin (PHT) Купить PHT сейчас!

Информация о PHT Stablecoin (PHT) Стейблкоин PHT – это мультичейн, сверхобеспеченный стейблкоин, привязанный к филиппинскому песо. Он разработан для обеспечения быстрых и недорогих денежных переводов, ончейн-платежей и программируемых расчетов на территории Филиппин и Юго-Восточной Азии. Официальный сайт: www.apacx.io Whitepaper: https://docs.apacx.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/address/0xe75220cB014Dfb2D354bb59be26d7458bB8d0706

Токеномика PHT Stablecoin (PHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PHT Stablecoin (PHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHT, изучите текущую цену PHT!

Как купить PHT Заинтересованы в добавлении PHT Stablecoin (PHT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PHT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PHT на MEXC прямо сейчас! История цены PHT Stablecoin (PHT) Анализ истории цены PHT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PHT прямо сейчас! Прогноз цены PHT Хотите узнать, куда может двигаться PHT? Наша страница прогноза цены PHT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PHT прямо сейчас!

