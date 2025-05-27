Что такое Petunia (PETUNIA)

Petunia – вирусная инфлюенсер-свинка, которая обрела огромную популярность в TikTok.

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Petunia Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Petunia, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена PETUNIA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Petunia.

История цен Petunia

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Как купить Petunia (PETUNIA)

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PETUNIA на местную валюту

1 PETUNIA к VND ₫ 15,0358824 1 PETUNIA к AUD A$ 0,00090892 1 PETUNIA к GBP ￡ 0,000428072 1 PETUNIA к EUR € 0,000516032 1 PETUNIA к USD $ 0,0005864 1 PETUNIA к MYR RM 0,002480472 1 PETUNIA к TRY ₺ 0,022834416 1 PETUNIA к JPY ¥ 0,08432432 1 PETUNIA к RUB ₽ 0,046982368 1 PETUNIA к INR ₹ 0,050084424 1 PETUNIA к IDR Rp 9,613113216 1 PETUNIA к PHP ₱ 0,032568656 1 PETUNIA к EGP ￡E. 0,029190992 1 PETUNIA к BRL R$ 0,003324888 1 PETUNIA к CAD C$ 0,000803368 1 PETUNIA к BDT ৳ 0,071441112 1 PETUNIA к NGN ₦ 0,927843128 1 PETUNIA к UAH ₴ 0,024382512 1 PETUNIA к VES Bs 0,0551216 1 PETUNIA к PKR Rs 0,165136104 1 PETUNIA к KZT ₸ 0,298571424 1 PETUNIA к THB ฿ 0,019210464 1 PETUNIA к TWD NT$ 0,017592 1 PETUNIA к AED د.إ 0,002152088 1 PETUNIA к CHF Fr 0,000480848 1 PETUNIA к HKD HK$ 0,004591512 1 PETUNIA к MAD .د.م 0,005377288 1 PETUNIA к MXN $ 0,011294064

Источники Petunia

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Petunia Какова цена Petunia (PETUNIA) сегодня? Текущая цена Petunia (PETUNIA) составляет 0,0005864 USD . Какова рыночная капитализация Petunia (PETUNIA)? Текущая рыночная капитализация Petunia составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения PETUNIA на его рыночную цену в реальном времени 0,0005864 USD . Каково оборотное предложение Petunia (PETUNIA)? Текущее оборотное предложение Petunia (PETUNIA) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Petunia (PETUNIA)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Petunia (PETUNIA) составляет 0,089 USD . Каков 24-часовой объем торгов Petunia (PETUNIA)? 24-часовой объем торгов Petunia (PETUNIA) составляет $ 60,09K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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