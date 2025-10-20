Текущая цена PoP Planet сегодня составляет 0.09158 USD. Следите за обновлениями цены P к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены P прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PoP Planet сегодня составляет 0.09158 USD. Следите за обновлениями цены P к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены P прямо сейчас на MEXC.

Логотип PoP Planet

PoP Planet Курс (P)

Текущая цена 1 P в USD:

$0,0916
$0,0916$0,0916
+4,25%1D
USD
График цены PoP Planet (P) в реальном времени
Информация о ценах PoP Planet (P) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,08116
$ 0,08116$ 0,08116
Мин 24Ч
$ 0,10232
$ 0,10232$ 0,10232
Макс 24Ч

$ 0,08116
$ 0,08116$ 0,08116

$ 0,10232
$ 0,10232$ 0,10232

$ 0,15013296267605908
$ 0,15013296267605908$ 0,15013296267605908

$ 0,06398758089266599
$ 0,06398758089266599$ 0,06398758089266599

-2,62%

+4,25%

+14,74%

+14,74%

Текущая цена PoP Planet (P) составляет $ 0,09158. За последние 24 часа P торговался в диапазоне от $ 0,08116 до $ 0,10232, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена P за все время составляет $ 0,15013296267605908, а минимальная – $ 0,06398758089266599.

Что касается краткосрочной динамики, P изменился на -2,62% за последний час, на +4,25% за 24 часа и на +14,74% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PoP Planet (P)

No.1028

$ 12,82M
$ 12,82M$ 12,82M

$ 1,36M
$ 1,36M$ 1,36M

$ 91,58M
$ 91,58M$ 91,58M

140,00M
140,00M 140,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

14,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация PoP Planet составляет $ 12,82M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,36M. Циркулируещее обращение P составляет 140,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 91,58M.

История цен PoP Planet (P) в USD

Отслеживайте изменения цены PoP Planet за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0037343+4,25%
30 дней$ +0,07158+357,90%
60 дней$ +0,07158+357,90%
90 дней$ +0,07158+357,90%
Изменение цены PoP Planet сегодня

Сегодня для P зафиксировано изменение $ +0,0037343 (+4,25%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PoP Planet за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,07158 (+357,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PoP Planet за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то P изменился на $ +0,07158 (+357,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PoP Planet за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,07158 (+357,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PoP Planet (P)?

Просмотеть страницу истории цен PoP Planet.

Что такое PoP Planet (P)

PoPP – это децентрализованная платформа идентификации на базе искусственного интеллекта, которая анализирует ончейн-поведение для динамической маркировки пользователей, беспрепятственно связывая их с индивидуально настроенными dApps и обеспечивая разработчикам точную ориентацию на аудиторию с приоритетом конфиденциальности.

PoP Planet доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в PoP Planet. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга P, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о PoP Planet в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки PoP Planet простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены PoP Planet (USD)

Сколько будет стоить PoP Planet (P) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PoP Planet (P) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PoP Planet.

Проверьте прогноз цены PoP Planet!

Токеномика PoP Planet (P)

Понимание токеномики PoP Planet (P) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена P прямо сейчас!

Как купить PoP Planet (P)

Ищете как купить PoP Planet? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести PoP Planet на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

P на местную валюту

1 PoP Planet (P) в VND
2 409,9277
1 PoP Planet (P) в AUD
A$0,1401174
1 PoP Planet (P) в GBP
0,068685
1 PoP Planet (P) в EUR
0,0787588
1 PoP Planet (P) в USD
$0,09158
1 PoP Planet (P) в MYR
RM0,3864676
1 PoP Planet (P) в TRY
3,8445284
1 PoP Planet (P) в JPY
¥13,92016
1 PoP Planet (P) в ARS
ARS$123,5890416
1 PoP Planet (P) в RUB
7,4555278
1 PoP Planet (P) в INR
8,0416398
1 PoP Planet (P) в IDR
Rp1 526,3327228
1 PoP Planet (P) в PHP
5,3629248
1 PoP Planet (P) в EGP
￡E.4,3573764
1 PoP Planet (P) в BRL
R$0,4927004
1 PoP Planet (P) в CAD
C$0,1272962
1 PoP Planet (P) в BDT
11,1800864
1 PoP Planet (P) в NGN
133,8881284
1 PoP Planet (P) в COP
$357,734375
1 PoP Planet (P) в ZAR
R.1,584334
1 PoP Planet (P) в UAH
3,837202
1 PoP Planet (P) в TZS
T.Sh.227,2447804
1 PoP Planet (P) в VES
Bs19,2318
1 PoP Planet (P) в CLP
$86,63468
1 PoP Planet (P) в PKR
Rs25,9208032
1 PoP Planet (P) в KZT
49,2892718
1 PoP Planet (P) в THB
฿2,9964976
1 PoP Planet (P) в TWD
NT$2,8170008
1 PoP Planet (P) в AED
د.إ0,3360986
1 PoP Planet (P) в CHF
Fr0,0723482
1 PoP Planet (P) в HKD
HK$0,7115766
1 PoP Planet (P) в AMD
֏35,033929
1 PoP Planet (P) в MAD
.د.م0,8480308
1 PoP Planet (P) в MXN
$1,6841562
1 PoP Planet (P) в SAR
ريال0,343425
1 PoP Planet (P) в ETB
Br13,8670436
1 PoP Planet (P) в KES
KSh11,8266412
1 PoP Planet (P) в JOD
د.أ0,06493022
1 PoP Planet (P) в PLN
0,3324354
1 PoP Planet (P) в RON
лв0,4002046
1 PoP Planet (P) в SEK
kr0,8590204
1 PoP Planet (P) в BGN
лв0,1538544
1 PoP Planet (P) в HUF
Ft30,720511
1 PoP Planet (P) в CZK
1,9176852
1 PoP Planet (P) в KWD
د.ك0,02802348
1 PoP Planet (P) в ILS
0,3012982
1 PoP Planet (P) в BOB
Bs0,6328178
1 PoP Planet (P) в AZN
0,155686
1 PoP Planet (P) в TJS
SM0,8480308
1 PoP Planet (P) в GEL
0,247266
1 PoP Planet (P) в AOA
Kz83,4815806
1 PoP Planet (P) в BHD
.د.ب0,03443408
1 PoP Planet (P) в BMD
$0,09158
1 PoP Planet (P) в DKK
kr0,5888594
1 PoP Planet (P) в HNL
L2,4048908
1 PoP Planet (P) в MUR
4,1687216
1 PoP Planet (P) в NAD
$1,5898288
1 PoP Planet (P) в NOK
kr0,9130526
1 PoP Planet (P) в NZD
$0,1584334
1 PoP Planet (P) в PAB
B/.0,09158
1 PoP Planet (P) в PGK
K0,384636
1 PoP Planet (P) в QAR
ر.ق0,3333512
1 PoP Planet (P) в RSD
дин.9,2422536
1 PoP Planet (P) в UZS
soʻm1 103,3732402
1 PoP Planet (P) в ALL
L7,6368562
1 PoP Planet (P) в ANG
ƒ0,1639282
1 PoP Planet (P) в AWG
ƒ0,164844
1 PoP Planet (P) в BBD
$0,18316
1 PoP Planet (P) в BAM
KM0,1538544
1 PoP Planet (P) в BIF
Fr270,06942
1 PoP Planet (P) в BND
$0,119054
1 PoP Planet (P) в BSD
$0,09158
1 PoP Planet (P) в JMD
$14,6967584
1 PoP Planet (P) в KHR
369,273455
1 PoP Planet (P) в KMF
Fr38,82992
1 PoP Planet (P) в LAK
1 990,8695254
1 PoP Planet (P) в LKR
රු27,7936142
1 PoP Planet (P) в MDL
L1,5541126
1 PoP Planet (P) в MGA
Ar410,672194
1 PoP Planet (P) в MOP
P0,73264
1 PoP Planet (P) в MVR
1,401174
1 PoP Planet (P) в MWK
MK158,717298
1 PoP Planet (P) в MZN
MT5,851962
1 PoP Planet (P) в NPR
रु12,8706532
1 PoP Planet (P) в PYG
649,48536
1 PoP Planet (P) в RWF
Fr132,88258
1 PoP Planet (P) в SBD
$0,7537034
1 PoP Planet (P) в SCR
1,2518986
1 PoP Planet (P) в SRD
$3,6348102
1 PoP Planet (P) в SVC
$0,801325
1 PoP Planet (P) в SZL
L1,5898288
1 PoP Planet (P) в TMT
m0,3214458
1 PoP Planet (P) в TND
د.ت0,26906204
1 PoP Planet (P) в TTD
$0,6209124
1 PoP Planet (P) в UGX
Sh319,06472
1 PoP Planet (P) в XAF
Fr51,65112
1 PoP Planet (P) в XCD
$0,247266
1 PoP Planet (P) в XOF
Fr51,65112
1 PoP Planet (P) в XPF
Fr9,34116
1 PoP Planet (P) в BWP
P1,227172
1 PoP Planet (P) в BZD
$0,1840758
1 PoP Planet (P) в CVE
$8,7147528
1 PoP Planet (P) в DJF
Fr16,30124
1 PoP Planet (P) в DOP
$5,810751
1 PoP Planet (P) в DZD
د.ج11,9475268
1 PoP Planet (P) в FJD
$0,210634
1 PoP Planet (P) в GNF
Fr796,2881
1 PoP Planet (P) в GTQ
Q0,7015028
1 PoP Planet (P) в GYD
$19,158536
1 PoP Planet (P) в ISK
kr11,17276

Источники PoP Planet

Для более глубокого понимания PoP Planet рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PoP Planet
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PoP Planet

Сколько стоит PoP Planet (P) на сегодня?
Актуальная цена P в USD – 0,09158 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена P в USD?
Текущая цена P в USD составляет $ 0,09158. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PoP Planet?
Рыночная капитализация P составляет $ 12,82M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение P?
Циркулирующее предложение P составляет 140,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) P?
P достиг максимальной цены (ATH) в 0,15013296267605908 USD.
Какова была минимальная цена P за все время (ATL)?
P достиг минимальной цены (ATL) в 0,06398758089266599 USD.
Каков объем торгов P?
Объем торгов за последние 24 часа для P составляет $ 1,36M USD.
Вырастет ли P в цене в этом году?
P может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены P для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

