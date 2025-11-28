Что такое P

Токеномика PoP Planet (P) Откройте для себя ключевую информацию о PoP Planet (P), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен PoP Planet (P) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PoP Planet (P), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,63M $ 2,63M $ 2,63M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 140,00M $ 140,00M $ 140,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,77M $ 18,77M $ 18,77M Исторический максимум: $ 0,151 $ 0,151 $ 0,151 Исторический минимум: $ 0,017271264274475513 $ 0,017271264274475513 $ 0,017271264274475513 Текущая цена: $ 0,01877 $ 0,01877 $ 0,01877 Узнайте больше о цене PoP Planet (P) Купить P сейчас!

Информация о PoP Planet (P) PoPP – это децентрализованная платформа идентификации на базе искусственного интеллекта, которая анализирует ончейн-поведение для динамической маркировки пользователей, беспрепятственно связывая их с индивидуально настроенными dApps и обеспечивая разработчикам точную ориентацию на аудиторию с приоритетом конфиденциальности. PoPP – это децентрализованная платформа идентификации на базе искусственного интеллекта, которая анализирует ончейн-поведение для динамической маркировки пользователей, беспрепятственно связывая их с индивидуально настроенными dApps и обеспечивая разработчикам точную ориентацию на аудиторию с приоритетом конфиденциальности. Официальный сайт: https://popp.club/ Whitepaper: https://github.com/PoPPlanet Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x810DF4c7Daf4eE06AE7c621D0680E73a505C9A06

Токеномика PoP Planet (P): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PoP Planet (P) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов P, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов P. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой P, изучите текущую цену P!

Как купить P Заинтересованы в добавлении PoP Planet (P) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки P, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить P на MEXC прямо сейчас! История цены PoP Planet (P) Анализ истории цены P помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены P прямо сейчас! Прогноз цены P Хотите узнать, куда может двигаться P? Наша страница прогноза цены P объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена P прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!