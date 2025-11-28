Токеномика PoP Planet (P)

Токеномика PoP Planet (P)

Откройте для себя ключевую информацию о PoP Planet (P), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:59:55 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен PoP Planet (P)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PoP Planet (P), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,63M
$ 2,63M$ 2,63M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 140,00M
$ 140,00M$ 140,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,77M
$ 18,77M$ 18,77M
Исторический максимум:
$ 0,151
$ 0,151$ 0,151
Исторический минимум:
$ 0,017271264274475513
$ 0,017271264274475513$ 0,017271264274475513
Текущая цена:
$ 0,01877
$ 0,01877$ 0,01877

Информация о PoP Planet (P)

PoPP – это децентрализованная платформа идентификации на базе искусственного интеллекта, которая анализирует ончейн-поведение для динамической маркировки пользователей, беспрепятственно связывая их с индивидуально настроенными dApps и обеспечивая разработчикам точную ориентацию на аудиторию с приоритетом конфиденциальности.

Официальный сайт:
https://popp.club/
Whitepaper:
https://github.com/PoPPlanet
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x810DF4c7Daf4eE06AE7c621D0680E73a505C9A06

Токеномика PoP Planet (P): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PoP Planet (P) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов P, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов P.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой P, изучите текущую цену P!

История цены PoP Planet (P)

Анализ истории цены P помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены P

Хотите узнать, куда может двигаться P? Наша страница прогноза цены P объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

