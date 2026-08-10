Технический анализ Ondo (ONDO) за сегодня
Изменение цены Ondo (ONDO)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,35028
|--
|-6,48%
|+5,02%
|-10,10%
Ежедневный ИИ-анализ Ondo
Анализ Ondo за 2026-07-29
- Крупное партнерство реализовано: ONDO объявила о сотрудничестве с SBI Group для продвижения токенизации ценных бумаг и запустила высокопроизводительный исполнительский слой Ondo Network. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.
- Крупный капитал активно скупает: За последние 24 часа объем активных покупок на спотовом рынке резко вырос, а объем активных покупок по контрактам временно достиг 2,25-кратного уровня. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.
- Элитные трейдеры настроены по-бычьи: Соотношение длинных и коротких позиций на элитных счетах удерживается выше 4,0, что свидетельствует о твердой бычьей позиции крупных игроков. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.
Анализ Ondo за 2026-07-28
- Реализация институционального партнёрства: ONDO совместно с DTCC и SBI Group продвигает токенизацию ценных бумаг. Индикатор бычьих настроений в соцсетях превышает 75%, усиливается фундаментальный нарратив, что благоприятно для цены токена.
- Высокие настроения на фьючерсном рынке: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 4,64, соотношение числа держателей позиций — 3,47. На рынке преобладают бычьи настроения, что обеспечивает краткосрочную поддержку росту.
- Продолжающийся отток средств: За последние 7 дней чистый приток средств преимущественно отрицательный, ставка финансирования также негативна. Это отражает давление продаж на спотовом рынке и возможности арбитража; необходимо учитывать риск коррекции.
Технические индикаторы Ondo
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ondo на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 14
|Нейтрально 0
|Покупка 0
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 2
|Покупка 7
Рыночные сигналы Ondo
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Ondo
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,82 M
|0,35
|2026-08-09
|-$0,59 M
|0,35
|2026-08-08
|$0,89 M
|0,36
|2026-08-07
|-$3,96 M
|0,35
|2026-08-06
|-$1,38 M
|0,37
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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