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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ondo, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ondo, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Ondo (ONDO) за сегодня

Технический анализ Ondo (ONDO) за сегодня

Страница анализа Ondo предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ONDO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ondo ниже.

Изменение цены Ondo (ONDO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,35028---6,48%+5,02%-10,10%
Узнайте больше о цене Ondo

Ежедневный ИИ-анализ Ondo

Анализ Ondo за 2026-07-29

  • Крупное партнерство реализовано: ONDO объявила о сотрудничестве с SBI Group для продвижения токенизации ценных бумаг и запустила высокопроизводительный исполнительский слой Ondo Network. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.
  • Крупный капитал активно скупает: За последние 24 часа объем активных покупок на спотовом рынке резко вырос, а объем активных покупок по контрактам временно достиг 2,25-кратного уровня. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.
  • Элитные трейдеры настроены по-бычьи: Соотношение длинных и коротких позиций на элитных счетах удерживается выше 4,0, что свидетельствует о твердой бычьей позиции крупных игроков. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.

Анализ Ondo за 2026-07-28

  • Реализация институционального партнёрства: ONDO совместно с DTCC и SBI Group продвигает токенизацию ценных бумаг. Индикатор бычьих настроений в соцсетях превышает 75%, усиливается фундаментальный нарратив, что благоприятно для цены токена.
  • Высокие настроения на фьючерсном рынке: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 4,64, соотношение числа держателей позиций — 3,47. На рынке преобладают бычьи настроения, что обеспечивает краткосрочную поддержку росту.
  • Продолжающийся отток средств: За последние 7 дней чистый приток средств преимущественно отрицательный, ставка финансирования также негативна. Это отражает давление продаж на спотовом рынке и возможности арбитража; необходимо учитывать риск коррекции.

Технические индикаторы Ondo

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ondo на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3498
0,3497
R2
0,3497
0,3497
R1
0,3497
0,3497
PP
0,3496
0,3496
S1
0,3496
0,3496
S2
0,3495
0,3496
S3
0,3495
0,3495

Рыночные сигналы Ondo

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,95M
$12,78 M
$11,83 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,11M
3-дневные активные покупки
$21,59 M
3-дневные активные продажи
$21,48 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,71M
7-дневные активные покупки
$69,65 M
7-дневные активные продажи
$67,95 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Ondo

Чистый притокЦена ONDOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,82 M0,35
2026-08-09-$0,59 M0,35
2026-08-08$0,89 M0,36
2026-08-07-$3,96 M0,35
2026-08-06-$1,38 M0,37

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ONDO/USDT
$0,34979
$0,34979$0,34979
-1,26%
794.19K (USDT)
ONDO/USDC
$0,35
$0,35$0,35
-1,26%
188.65K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ONDO в USD

Сумма

ONDO
ONDO
USD
USD

1 ONDO = 0,35028 USD

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