Технический анализ Ondo (ONDO) за сегодня Страница анализа Ondo предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ONDO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ondo ниже. Регистрация

Изменение цены Ondo (ONDO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,35028 -- -6,48% +5,02% -10,10%

Ежедневный ИИ-анализ Ondo Анализ ONDO за 2026-07-29 Анализ ONDO за 2026-07-28 Анализ Ondo за 2026-07-29 Крупное партнерство реализовано : ONDO объявила о сотрудничестве с SBI Group для продвижения токенизации ценных бумаг и запустила высокопроизводительный исполнительский слой Ondo Network. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.

: ONDO объявила о сотрудничестве с SBI Group для продвижения токенизации ценных бумаг и запустила высокопроизводительный исполнительский слой Ondo Network. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост. Крупный капитал активно скупает : За последние 24 часа объем активных покупок на спотовом рынке резко вырос, а объем активных покупок по контрактам временно достиг 2,25-кратного уровня. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.

: За последние 24 часа объем активных покупок на спотовом рынке резко вырос, а объем активных покупок по контрактам временно достиг 2,25-кратного уровня. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост. Элитные трейдеры настроены по-бычьи: Соотношение длинных и коротких позиций на элитных счетах удерживается выше 4,0, что свидетельствует о твердой бычьей позиции крупных игроков. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост. Крупное партнерство реализовано : ONDO объявила о сотрудничестве с SBI Group для продвижения токенизации ценных бумаг и запустила высокопроизводительный исполнительский слой Ondo Network. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.

: ONDO объявила о сотрудничестве с SBI Group для продвижения токенизации ценных бумаг и запустила высокопроизводительный исполнительский слой Ondo Network. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост. Крупный капитал активно скупает : За последние 24 часа объем активных покупок на спотовом рынке резко вырос, а объем активных покупок по контрактам временно достиг 2,25-кратного уровня. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост.

: За последние 24 часа объем активных покупок на спотовом рынке резко вырос, а объем активных покупок по контрактам временно достиг 2,25-кратного уровня. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост. Элитные трейдеры настроены по-бычьи: Соотношение длинных и коротких позиций на элитных счетах удерживается выше 4,0, что свидетельствует о твердой бычьей позиции крупных игроков. Затронутый токен: ONDO, направление влияния: рост. Анализ Ondo за 2026-07-28 Реализация институционального партнёрства : ONDO совместно с DTCC и SBI Group продвигает токенизацию ценных бумаг. Индикатор бычьих настроений в соцсетях превышает 75%, усиливается фундаментальный нарратив, что благоприятно для цены токена.

: ONDO совместно с DTCC и SBI Group продвигает токенизацию ценных бумаг. Индикатор бычьих настроений в соцсетях превышает 75%, усиливается фундаментальный нарратив, что благоприятно для цены токена. Высокие настроения на фьючерсном рынке : Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 4,64, соотношение числа держателей позиций — 3,47. На рынке преобладают бычьи настроения, что обеспечивает краткосрочную поддержку росту.

: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 4,64, соотношение числа держателей позиций — 3,47. На рынке преобладают бычьи настроения, что обеспечивает краткосрочную поддержку росту. Продолжающийся отток средств: За последние 7 дней чистый приток средств преимущественно отрицательный, ставка финансирования также негативна. Это отражает давление продаж на спотовом рынке и возможности арбитража; необходимо учитывать риск коррекции. Реализация институционального партнёрства : ONDO совместно с DTCC и SBI Group продвигает токенизацию ценных бумаг. Индикатор бычьих настроений в соцсетях превышает 75%, усиливается фундаментальный нарратив, что благоприятно для цены токена.

: ONDO совместно с DTCC и SBI Group продвигает токенизацию ценных бумаг. Индикатор бычьих настроений в соцсетях превышает 75%, усиливается фундаментальный нарратив, что благоприятно для цены токена. Высокие настроения на фьючерсном рынке : Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 4,64, соотношение числа держателей позиций — 3,47. На рынке преобладают бычьи настроения, что обеспечивает краткосрочную поддержку росту.

: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 4,64, соотношение числа держателей позиций — 3,47. На рынке преобладают бычьи настроения, что обеспечивает краткосрочную поддержку росту. Продолжающийся отток средств: За последние 7 дней чистый приток средств преимущественно отрицательный, ставка финансирования также негативна. Это отражает давление продаж на спотовом рынке и возможности арбитража; необходимо учитывать риск коррекции.

Технические индикаторы Ondo

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ondo на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,3498 0,3497 R2 0,3497 0,3497 R1 0,3497 0,3497 PP 0,3496 0,3496 S1 0,3496 0,3496 S2 0,3495 0,3496 S3 0,3495 0,3495

Рыночные сигналы Ondo Текущий чистый объем открытых ордеров 0,95M $12,78 M $11,83 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,11M 3-дневные активные покупки $21,59 M 3-дневные активные продажи $21,48 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 1,71M 7-дневные активные покупки $69,65 M 7-дневные активные продажи $67,95 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Ondo Чистый приток Цена ONDOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,82 M 0,35 2026-08-09 -$0,59 M 0,35 2026-08-08 $0,89 M 0,36 2026-08-07 -$3,96 M 0,35 2026-08-06 -$1,38 M 0,37 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Ondo (ONDO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ondo в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ONDO / USDT $0,34979 $0,34979 $0,34979 -1,26% 794.19K (USDT) Торговля ONDO / USDC $0,35 $0,35 $0,35 -1,26% 188.65K (USDT) Торговля