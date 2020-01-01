Токеномика Odos (ODOS) Откройте для себя ключевую информацию о Odos (ODOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Odos (ODOS) Odos — это ведущий агрегатор DeFi на рынке. Токен ODOS обеспечивает управление DAO Odos и программу лояльности. Официальный сайт: https://www.odos.xyz/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679 Купить ODOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Odos (ODOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Odos (ODOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,33M $ 9,33M $ 9,33M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,93B $ 1,93B $ 1,93B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,26M $ 48,26M $ 48,26M Исторический максимум: $ 0,20553 $ 0,20553 $ 0,20553 Исторический минимум: $ 0,002358350385359093 $ 0,002358350385359093 $ 0,002358350385359093 Текущая цена: $ 0,004826 $ 0,004826 $ 0,004826 Узнайте больше о цене Odos (ODOS)

Токеномика Odos (ODOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Odos (ODOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ODOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ODOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ODOS, изучите текущую цену ODOS!

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