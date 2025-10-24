Согласно вашему прогнозу, NVIDIA потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 182,29.

Согласно вашему прогнозу, NVIDIA потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 191,4045.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена NVDAON составляет $ 200,9747 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена NVDAON в 2028 году составит $ 211,0234 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NVDAON в 2029 году составит $ 221,5746 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NVDAON в 2030 году составит $ 232,6533 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена NVIDIA потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 378,9678.

В 2050 году цена NVIDIA потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 617,2986.