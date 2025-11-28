Что такое NUMI

Токеномика NUMINE (NUMI) Откройте для себя ключевую информацию о NUMINE (NUMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен NUMINE (NUMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NUMINE (NUMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,94M $ 20,94M $ 20,94M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 161,78M $ 161,78M $ 161,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,41M $ 129,41M $ 129,41M Исторический максимум: $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 Исторический минимум: $ 0,05706319497536665 $ 0,05706319497536665 $ 0,05706319497536665 Текущая цена: $ 0,12941 $ 0,12941 $ 0,12941 Узнайте больше о цене NUMINE (NUMI) Купить NUMI сейчас!

Информация о NUMINE (NUMI) NUMINE ставит перед собой задачу объединить весь контент в мире – игры, видео, музыку, книги и многое другое – с миром блокчейна. NUMINE ставит перед собой задачу объединить весь контент в мире – игры, видео, музыку, книги и многое другое – с миром блокчейна. Официальный сайт: https://numine.io/ Whitepaper: https://docs.numine.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa29C9a740De8194e4016747E9A04a84946ada0a5

Токеномика NUMINE (NUMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NUMINE (NUMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NUMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NUMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUMI, изучите текущую цену NUMI!

Как купить NUMI Заинтересованы в добавлении NUMINE (NUMI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NUMI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NUMI на MEXC прямо сейчас! История цены NUMINE (NUMI) Анализ истории цены NUMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NUMI прямо сейчас! Прогноз цены NUMI Хотите узнать, куда может двигаться NUMI? Наша страница прогноза цены NUMI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NUMI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!