Согласно вашему прогнозу, NUMINE потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,05795.

Согласно вашему прогнозу, NUMINE потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,060847.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена NUMI составляет $ 0,063889 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена NUMI в 2028 году составит $ 0,067084 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NUMI в 2029 году составит $ 0,070438 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NUMI в 2030 году составит $ 0,073960 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена NUMINE потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,120473.

В 2050 году цена NUMINE потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,196239.