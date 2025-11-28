Что такое NFLXON

Токеномика и анализ цен Netflix (NFLXON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Netflix (NFLXON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Общее предложение: $ 943,20 $ 943,20 $ 943,20 Оборотное предложение: $ 943,20 $ 943,20 $ 943,20 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Исторический максимум: $ 1 281,6 $ 1 281,6 $ 1 281,6 Исторический минимум: $ 1 031,796687129903 $ 1 031,796687129903 $ 1 031,796687129903 Текущая цена: $ 1 066,18 $ 1 066,18 $ 1 066,18 Узнайте больше о цене Netflix (NFLXON) Купить NFLXON сейчас!

Информация о Netflix (NFLXON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/nflxon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x032deC3372F25C41EA8054B4987a7c4832CDB338

Токеномика Netflix (NFLXON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Netflix (NFLXON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFLXON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFLXON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFLXON, изучите текущую цену NFLXON!

Как купить NFLXON Заинтересованы в добавлении Netflix (NFLXON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NFLXON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NFLXON на MEXC прямо сейчас! История цены Netflix (NFLXON) Анализ истории цены NFLXON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NFLXON прямо сейчас! Прогноз цены NFLXON Хотите узнать, куда может двигаться NFLXON? Наша страница прогноза цены NFLXON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NFLXON прямо сейчас!

